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Haberler Galeri Son dakika: Valerien Ismael, ülkesinden gol kralı getiriyor! Beşiktaş'a sürpriz golcü...
Giriş Tarihi: 21.04.2022 21:37 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 22:18

Son dakika: Valerien Ismael, ülkesinden gol kralı getiriyor! Beşiktaş'a sürpriz golcü...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Bu sezon Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde taraftarlarına büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş, forvet transferi için sürpriz bir ismi gündemine aldı. Yeni sezonda Michy Batshuayi ve Cyle Larin ile yol devam etmeyi düşünmeyen ve Alexander Sörloth'un gündeme geldiği Siyah-beyazlılarda Valerien Ismael, gözüne kestirdiği golcüyü Beşiktaş'a getirmek istiyor.

Son dakika: Valerien Ismael, ülkesinden gol kralı getiriyor! Beşiktaş’a sürpriz golcü...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak isteyen ve şampiyonluk için iddialı olmak isteyen Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Siyah-beyazlılarda sezon sonunda 14 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor.

Son dakika: Valerien Ismael, ülkesinden gol kralı getiriyor! Beşiktaş’a sürpriz golcü...

Beşiktaş'ta ilk etapta uzun süredir kadro dışı olan sözleşmeleri bitecek Douglas, Jeremain Lens, Adem Ljajic ve Fabrice N'Sakala ile yollar ayrılacak.

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Son dakika: Valerien Ismael, ülkesinden gol kralı getiriyor! Beşiktaş’a sürpriz golcü...

Siyah-beyazlılarda sözleşmeleri bitecek olan diğer iki isim Atiba Hutchinson ve Domagoj Vida ile yola devam edilmesi bekleniyor.

Son dakika: Valerien Ismael, ülkesinden gol kralı getiriyor! Beşiktaş’a sürpriz golcü...

Sezon başında Alman ekibi Schalke'den satın alma opsiyonuyla kiralanan Can Bozdoğan'ın da bonservisinin alınmasına karar verildi.

Son dakika: Valerien Ismael, ülkesinden gol kralı getiriyor! Beşiktaş’a sürpriz golcü...

3 FORVET DE AYRILABİLİR!

Süper Lig'de sezonun tamamlanması sonrasında kadrosundan en az 12 futbolcuyla yollarını ayıracak olan Beşiktaş Yönetimi, en büyük değişimlerden birini hücum hattında yapacak.

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