Giriş Tarihi: 21.04.2022 21:37
Güncelleme Tarihi: 21.04.2022
22:18
Son dakika: Valerien Ismael, ülkesinden gol kralı getiriyor! Beşiktaş'a sürpriz golcü...
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Bu sezon Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde taraftarlarına büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş, forvet transferi için sürpriz bir ismi gündemine aldı. Yeni sezonda Michy Batshuayi ve Cyle Larin ile yol devam etmeyi düşünmeyen ve Alexander Sörloth'un gündeme geldiği Siyah-beyazlılarda Valerien Ismael, gözüne kestirdiği golcüyü Beşiktaş'a getirmek istiyor.