SÖRLOTH GELİRSE ÇIKIŞA GEÇER



Santrfor bölgesinin hassas bir nokta olduğunu ve bu bölge için adı geçen Sörloth'un çok kaliteli bir oyuncu olduğunu söyleyen Ismael, "Şu an için bu konuyla ilgili net bir şey söyleyemeyiz. Sörloth bu ligi yakından tanıyan bir isim Süper Lig tecrübesi var. Burada yaptıkları ortada, transfer gerçekleşir ise yeniden büyük çıkış yapıp katkı verecek kapasiteye fazlasıyla sahip bir oyuncu" diye konuştu. Fransız çalıştırıcı transferler konusunda ise, "Beşiktaş'a gelecek her oyuncu, buraya gelmeyi istemeli ve her şeyini vererek oynamalı" dedi.