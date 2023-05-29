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Haberler Galeri SON DAKİKA! Ve Galatasaray'da aranan kan bulundu! Muslera'nın yerine Süper Lig yıldızı...
Giriş Tarihi: 29.05.2023 16:35 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 16:35

SON DAKİKA! Ve Galatasaray'da aranan kan bulundu! Muslera'nın yerine Süper Lig yıldızı...

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de yarın şampiyonluk maçına çıkacak olan Galatasaray, Ankaragücü'nü mağlup etmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi hedefleyen sarı-kırmızılı takım kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Yabanacı kuralı sebebiyle kalecisi Muslera'nın yerine aradığın kanı Süper Lig'de bulan Cimbom, transfer için temasa geçti. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA! Ve Galatasaray’da aranan kan bulundu! Muslera’nın yerine Süper Lig yıldızı...

Süper Lig'de yarın Ankaragücü karşısında şampiyonluk maçına çıkacak olan Galatasaray, kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

SON DAKİKA! Ve Galatasaray’da aranan kan bulundu! Muslera’nın yerine Süper Lig yıldızı...

Teknik Direktör Okan Buruk'u göreve getiren Galatasaray sezona da şampiyonluk parolasıyla girmişti. Daha önce Başakşehir ile şampiyonluk yaşayan Buruk, bu sezon da Galatasaray ile şampiyonluğa bir maç uzaklıkta.

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SON DAKİKA! Ve Galatasaray’da aranan kan bulundu! Muslera’nın yerine Süper Lig yıldızı...

BAŞKAN ÖZBEK'TEN BİR PRİM SÖZÜ DAHA

Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, Sivasspor mücadelesinde 10, İstanbulspor maçında 10, Başakşehir karşılaşmasında ise 20 milyon TL'lik prim dağıtmıştı. Üst üste gelen galibiyetlerle birlikte şampiyonluk için son viraja gelinirken, Ankaragücü maçında verilecek ücret de belli oldu.

SON DAKİKA! Ve Galatasaray’da aranan kan bulundu! Muslera’nın yerine Süper Lig yıldızı...

ŞAMPİYONLUK PRİMİ DE OLACAK

Galatasaraylı oyuncular, Ankaragücü'nü yener ve şampiyonluğunu ilan ederse toplamda 20 milyon TL'lik bir ödeme daha yapılacak.

SON DAKİKA! Ve Galatasaray’da aranan kan bulundu! Muslera’nın yerine Süper Lig yıldızı...

Böylece son 4 maçta verilen prim, 60 milyon TL'yi bulacak. Öte yandan bu rakamın şampiyonluk primleri de dahil edildiğinde çok daha yüksek olması bekleniyor.

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