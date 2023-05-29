Giriş Tarihi: 29.05.2023 16:35
Güncelleme Tarihi: 29.05.2023
16:35
SON DAKİKA! Ve Galatasaray'da aranan kan bulundu! Muslera'nın yerine Süper Lig yıldızı...
Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de yarın şampiyonluk maçına çıkacak olan Galatasaray, Ankaragücü'nü mağlup etmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi hedefleyen sarı-kırmızılı takım kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Yabanacı kuralı sebebiyle kalecisi Muslera'nın yerine aradığın kanı Süper Lig'de bulan Cimbom, transfer için temasa geçti. İşte son dakika haberinin detayları...