Giriş Tarihi: 02.05.2023 15:45
Güncelleme Tarihi: 02.05.2023
15:49
SON DAKİKA: Ve Ronaldı ayrılıyor! Al Nassr'da deprem... | Yeni görevi yeni takımı için bomba iddia
Son dakika haberleri: Manchester United'dan olaylı bir şekilde ayrılarak Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo, ülkede gündem olmaya devam ediyor. Rekor bir sözleşmeyle Al Nassr'a transfer olan Ronaldo için gündeme bomba gibi düşen bir haber geldi. Portekizli yıldızın ayrılığın eşiğinde olduğu ve yeni takımındaki görevinin de ortaya çıktığı ifade edildi. İşte son dakika haberinin detayları...