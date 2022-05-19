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Haberler Galeri Son dakika: Vitor Pereira çılgına dönüp sahaya girdi, oyundan atıldı! Copa Libertadores'te olaylı maç...
Giriş Tarihi: 19.05.2022 14:16 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 14:16

Son dakika: Vitor Pereira çılgına dönüp sahaya girdi, oyundan atıldı! Copa Libertadores'te olaylı maç...

Son dakika haberi: Copa Libertadores'te Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Corinthians, deplasmanda Boca Juniors ile karşı karşıya geldi. Mücadele ilk yarıda atılan gollerle 1-1 sona ererken, iki takım oyuncuları arasında yaşanan olaylar ve çıkan kırmızı kartlar, maçın önüne geçti. Corinthians bu sonuçla Libertadores'te üst tur için büyük bir avantaj elde etti.

Son dakika: Vitor Pereira çılgına dönüp sahaya girdi, oyundan atıldı! Copa Libertadores’te olaylı maç...

Son dakika haberi: Copa Libertadores'te Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Corinthians, deplasmanda Boca Juniors ile karşı karşıya geldi. Mücadele ilk yarıda atılan gollerle 1-1 sona ererken, iki takım oyuncuları arasında yaşanan olaylar ve çıkan kırmızı kartlar, maçın önüne geçti. Corinthians bu sonuçla Libertadores'te üst tur için büyük bir avantaj elde etti.

Son dakika: Vitor Pereira çılgına dönüp sahaya girdi, oyundan atıldı! Copa Libertadores’te olaylı maç...

Boca Juniors ile Corinthians, Copa Libertadores E Grubu'ndaki 5. maçta kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ererken, yaşanan olaylar ve Vitor Pereira'nın gördüğü kırmızı kart maça damga vurmayı başardı.

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Son dakika: Vitor Pereira çılgına dönüp sahaya girdi, oyundan atıldı! Copa Libertadores’te olaylı maç...

Karşılaşmada konuk ekip Corinthians Du Queiroz'un 16. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Boca Juniors bu gole 42. dakikada Dario Benedetto ile karşılık verdi.

Son dakika: Vitor Pereira çılgına dönüp sahaya girdi, oyundan atıldı! Copa Libertadores’te olaylı maç...

ÜST TUR İÇİN 1 PUAN YETECEK

Bu sonuçla Corinthians grupta 8 puanla liderliğini sürdürdü. Boca Juniors ise puanını 7'ye yükseltti. Corinthians, gruptaki son maçından 1 puan alması halinde adını son 16 turuna yazdıracak.

Son dakika: Vitor Pereira çılgına dönüp sahaya girdi, oyundan atıldı! Copa Libertadores’te olaylı maç...

RAKİBİNE KAFA ATINCA ORTALIK KARIŞTI!

Beraberlikle sonuçlanan maçın ikinci yarısında yaşanan olaylar, sahadaki futbolun önüne geçmeyi başardı.

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