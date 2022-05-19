Son dakika haberi: Copa Libertadores'te Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Corinthians, deplasmanda Boca Juniors ile karşı karşıya geldi. Mücadele ilk yarıda atılan gollerle 1-1 sona ererken, iki takım oyuncuları arasında yaşanan olaylar ve çıkan kırmızı kartlar, maçın önüne geçti. Corinthians bu sonuçla Libertadores'te üst tur için büyük bir avantaj elde etti.