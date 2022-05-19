Giriş Tarihi: 19.05.2022 14:16
Güncelleme Tarihi: 19.05.2022
14:16
Son dakika: Vitor Pereira çılgına dönüp sahaya girdi, oyundan atıldı! Copa Libertadores'te olaylı maç...
Son dakika haberi: Copa Libertadores'te Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Corinthians, deplasmanda Boca Juniors ile karşı karşıya geldi. Mücadele ilk yarıda atılan gollerle 1-1 sona ererken, iki takım oyuncuları arasında yaşanan olaylar ve çıkan kırmızı kartlar, maçın önüne geçti. Corinthians bu sonuçla Libertadores'te üst tur için büyük bir avantaj elde etti.