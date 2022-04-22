Giriş Tarihi: 22.04.2022 00:53
Güncelleme Tarihi: 22.04.2022
01:22
Son dakika: Vitor Pereira'nın transfer listesi ortaya çıktı! Fenerbahçe ve Beşiktaşlı yıldızları gözüne dikti
Son dakika Fenerbahçe ve Beşiktaş transfer haberleri... Sezon başında sürpriz bir şekilde 2. kez Fenerbahçe'nin başına geçen Vitor Pereira, sezon ortasında Sarı-lacivertlilerden ayrıldıktan sonra Brezilya ekibi Corinthians'ın yolunu tutmuştu. Portekizli teknik adamın transfer listesi ortaya çıkarken Fenerbahçe ve Beşiktaşlı yıldızları istediği belirtildi.