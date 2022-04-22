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Haberler Galeri Son dakika: Vitor Pereira'nın transfer listesi ortaya çıktı! Fenerbahçe ve Beşiktaşlı yıldızları gözüne dikti
Giriş Tarihi: 22.04.2022 00:53 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 01:22

Son dakika: Vitor Pereira'nın transfer listesi ortaya çıktı! Fenerbahçe ve Beşiktaşlı yıldızları gözüne dikti

Son dakika Fenerbahçe ve Beşiktaş transfer haberleri... Sezon başında sürpriz bir şekilde 2. kez Fenerbahçe'nin başına geçen Vitor Pereira, sezon ortasında Sarı-lacivertlilerden ayrıldıktan sonra Brezilya ekibi Corinthians'ın yolunu tutmuştu. Portekizli teknik adamın transfer listesi ortaya çıkarken Fenerbahçe ve Beşiktaşlı yıldızları istediği belirtildi.

Son dakika: Vitor Pereira’nın transfer listesi ortaya çıktı! Fenerbahçe ve Beşiktaşlı yıldızları gözüne dikti

Son dakika haberi... Sezon başında 2. kez Fenerbahçe teknik direktörlüğüne getirilen ancak kötü sonuçlar sonrası yollar ayrılan Vitor Pereira, soluğu Brezilya'da almış ve Corinthians'ın başına geçmişti.

Son dakika: Vitor Pereira’nın transfer listesi ortaya çıktı! Fenerbahçe ve Beşiktaşlı yıldızları gözüne dikti

53 yaşındaki Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'nin başında Süper Lig'de çıktığı 17 maçta; 8 Galibiyet, 5 mağlubiyet ve 4 beraberlik almıştı.

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Son dakika: Vitor Pereira’nın transfer listesi ortaya çıktı! Fenerbahçe ve Beşiktaşlı yıldızları gözüne dikti

Pereira, Avrupa Ligi'nde ise oynadığı 6 maçta; 3 beraberlik, 2 mağlubiyet ve 1 galibiyetle grubunu 3. sırada bitirerek Konferans Ligi'ne kalmıştı.

Son dakika: Vitor Pereira’nın transfer listesi ortaya çıktı! Fenerbahçe ve Beşiktaşlı yıldızları gözüne dikti

EVERTON'IN KAPISINDAN DÖNDÜ!

Vitor Pereira, Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Premier Lig ekibi Everton ile sözleşme imzalamaya yaklaştı.

Son dakika: Vitor Pereira’nın transfer listesi ortaya çıktı! Fenerbahçe ve Beşiktaşlı yıldızları gözüne dikti

Ancak İngiliz taraftarlar Portekizli çalıştırıcıyla görüşülmesinden dolayı kulübe tepki gösterdi.

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