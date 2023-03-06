SON DAKİKA: Spor yazarlarından Beşiktaş-Ankaragücü maçı sonrası Cenk Tosun için olay sözler! "Mert Günok olmasa Beşiktaş..."

Beşiktaş ilk yarı çok iyi oynadı. Salih'le de golü buldu. Üstelik Cenk'in kaçırdığı net 3 pozisyon daha var. Aslında Cenk mi kaçırdı yoksa kaleci Gökhan'ın üzerine mi vurdu burası tartışılır. İkinci yarı aynı Cenk'in hatasıyla Ankaragücü'nün beraberlik golü geldi. Geriye doğru yaptığı kafa pası kısa düştü, Mert de gereksiz açıldı ve konuk ekip golü buldu. Belki de maçın kırılma anı Aboubakar'ın attığı gol oldu. Beraberlikten bir dakika sonra Aboubakar'ın şahsi gayreti, kalitesi ve vuruş tekniği Beşiktaş'ı tekrar öne geçirdi.