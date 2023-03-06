Giriş Tarihi: 06.03.2023 09:44
Güncelleme Tarihi: 06.03.2023
09:44
SON DAKİKA: Spor yazarlarından Beşiktaş-Ankaragücü maçı sonrası Cenk Tosun için olay sözler! "Mert Günok olmasa Beşiktaş..."
Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş sahasında Ankaragücü'nü Salih Uçan ve Aboubakar'ın golleriyle 2-1 mağlup etti. SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Ali Gültiken ve Fatih Doğan maç sonrası dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Usta isim Erman Toroğlu, maçta 3 net gol fırsatını kaçıran Cenk Tosun ve yaptığı kurtarışla Beşiktaş'a galibiyeti getiren Mert Günok'la ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...