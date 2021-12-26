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Haberler Galeri Son dakika: Yusuf Demir'in yeni takımı belli oldu! Barcelona'dan ayrılıyor...
Giriş Tarihi: 26.12.2021 19:02 Güncelleme Tarihi: 26.12.2021 19:05

Son dakika: Yusuf Demir'in yeni takımı belli oldu! Barcelona'dan ayrılıyor...

Son dakika haberi... İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın Türk asıllı genç yıldızı Yusuf Demir'in devre arası takımdan ayrılması bekleniyor. 18 yaşındaki Yusuf'un yeni takımı Almanya Bundesliga takımlarından biri olacak. İşte transferin detayları...

Son dakika: Yusuf Demir’in yeni takımı belli oldu! Barcelona’dan ayrılıyor...

Son dakika haberi... İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın Türk asıllı Avusturyalı genç yıldızı Yusuf Demir, Almanya Bundesliga yolcusu. Katalan ekibi, sezon başında Avusturya ekibi Rapid Wien'den kiraladığı 18 yaşındaki genç oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmayacak.

Son dakika: Yusuf Demir’in yeni takımı belli oldu! Barcelona’dan ayrılıyor...

Barcelona'nın 18 yaşındaki Türk asıllı genç yıldızı Yusuf Demir, devre arası transfer döneminde kulüpten ayrılıyor.

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Son dakika: Yusuf Demir’in yeni takımı belli oldu! Barcelona’dan ayrılıyor...

İspanyol Sport Gazetesinin haberinde oyuncunun çevresinden elde edilen bilgiye göre Yusuf Demir, bir Bundesliga ekibine transfer olacak.

Son dakika: Yusuf Demir’in yeni takımı belli oldu! Barcelona’dan ayrılıyor...

18 yaşındaki genç yıldız, Avrupa futbolunun en büyük genç yeteneklerinden biri olarak Barcelona'ya geldi.

Son dakika: Yusuf Demir’in yeni takımı belli oldu! Barcelona’dan ayrılıyor...

Yusuf Demir, sezon başında Barcelona forması giyebilmek için Borussia Dortmund gibi kulüplerin teklifini kabul etmemişti.

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