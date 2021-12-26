Son dakika: Yusuf Demir’in yeni takımı belli oldu! Barcelona’dan ayrılıyor...

Son dakika haberi... İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın Türk asıllı Avusturyalı genç yıldızı Yusuf Demir, Almanya Bundesliga yolcusu. Katalan ekibi, sezon başında Avusturya ekibi Rapid Wien'den kiraladığı 18 yaşındaki genç oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmayacak. Barcelona'nın 18 yaşındaki Türk asıllı genç yıldızı Yusuf Demir, devre arası transfer döneminde kulüpten ayrılıyor. İspanyol Sport Gazetesinin haberinde oyuncunun çevresinden elde edilen bilgiye göre Yusuf Demir, bir Bundesliga ekibine transfer olacak. 18 yaşındaki genç yıldız, Avrupa futbolunun en büyük genç yeteneklerinden biri olarak Barcelona'ya geldi. Yusuf Demir, sezon başında Barcelona forması giyebilmek için Borussia Dortmund gibi kulüplerin teklifini kabul etmemişti. Sport'un haberinde, Yusuf, çok istikrarsız olmasına rağmen kalitesini gösterdi. Koeman'ın ayrılması, Xavi Hernández'in diğer futbolculardan yana seçimini yapması nedeniyle geri planda kaldığı belirtildi. Haberde, Her şeye rağmen Benfica'ya karşı ilk 11 başladı ve bir şutunun direkten döndüğü iyi bir karşılaşma çıkardı. ifadelerine yer verildi. Yusuf Demir'in kalitesi gözden kaçmıyor ve Bundesliga'nın en iyilerinden birine gitmesi muhtemel. Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Leipzig ve Borussia Dortmund onu istiyor ve yüksek olasılıkla bu takımlardan birine gideceği iddia edildi. Yusuf Demir, sezon başında Avusturya ekibi Rapid Wien'den 10 milyon Euro satın alma opsiyonu karşılığında Barcelona'ya transfer oldu. 18 yaşındaki Türk asıllı futbolcu, bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 9 maçta gol veya asist katkısı yapamadı. Milli takım tercihini Avusturya'dan yana kullanan Yusuf, Avusturya Milli Takımı'yla 4 maça çıktı.