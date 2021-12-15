Son dakika...Burak Elmas'a sert sözler! "Galatasaray haftalardır mağdur ama..."

Son dakika...UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider bitiren Galatasaray, Süper Lig'de ise beklentilerin çok uzağında kaldı. Son olarak Sivasspor'a kaybeden sarı-kırmızılı takım, lider Trabzonspor'un 16 puan gerisinde yer alıyor. Cimbom'a bu kötü gidişin yanı sıra Muslera'dan da kötü haber geldi. Galatasaray'ın son durumunu değerlendiren Sabah Gazetesi'nin usta yazarları, Muslera'nın yokluğunda sarı-kırmızılı takımın büyük sıkıntılar yaşayacağını ifade ederken, bir başka sorunun da Burak Elmas yönetiminin hakem hatalarına karşı ses çıkarmaması olduğunu ifade ettiler.