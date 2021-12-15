Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika...Burak Elmas'a sert sözler! "Galatasaray haftalardır mağdur ama..."
Giriş Tarihi: 15.12.2021 08:16 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 08:16

Son dakika...Burak Elmas'a sert sözler! "Galatasaray haftalardır mağdur ama..."

Son dakika...UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider bitiren Galatasaray, Süper Lig'de ise beklentilerin çok uzağında kaldı. Son olarak Sivasspor'a kaybeden sarı-kırmızılı takım, lider Trabzonspor'un 16 puan gerisinde yer alıyor. Cimbom'a bu kötü gidişin yanı sıra Muslera'dan da kötü haber geldi. Galatasaray'ın son durumunu değerlendiren Sabah Gazetesi'nin usta yazarları, Muslera'nın yokluğunda sarı-kırmızılı takımın büyük sıkıntılar yaşayacağını ifade ederken, bir başka sorunun da Burak Elmas yönetiminin hakem hatalarına karşı ses çıkarmaması olduğunu ifade ettiler.

Son dakika...Burak Elmas’a sert sözler! Galatasaray haftalardır mağdur ama...

Son dakika...Süper Lig'in sın 5 haftasında galibiyet yüzü göremeyen Galatasaray, zirvenin 16 puan gerisinde yer alıyor. Şampiyonluk umutlarının azaldığı sarı-kırmızılı camiada Muslera'dan gelen kötü haber de şok etkisi yarattı. 1-0 kaybedilen Sivasspor maçında sakatlanan Uruguaylı kalecinin en iyi ihtimalle 8 ila 12 hafta arasında takımdan uzak kalması bekleniyor. Sabah Gazetesi'nin deneyimli yazarları; Galatasaray'daki son durumu, Muslera'nın sakatlığını ve yaşanan hakem hatalarını masaya yatırdı. İşte detaylar...

Son dakika...Burak Elmas’a sert sözler! Galatasaray haftalardır mağdur ama...

LEVENT TÜZEMEN: Luyindama kadar Galatasaray'a zarar veren bir oyuncu görmedim. Geçen sene şampiyonluğun kaybedilmesinde bireysel olarak etki yaptı, Konya, Beşiktaş ve Rize maçlarının kaybedilmesinde başroldeydi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika...Burak Elmas’a sert sözler! Galatasaray haftalardır mağdur ama...

Kafasına göre oynayan, futbol aklı ve kültürü kısıtlı olan Luyindama'nın Muslera'yı sakatlaması G.Saray'a ciddi bir sıkıntı verecektir.

Son dakika...Burak Elmas’a sert sözler! Galatasaray haftalardır mağdur ama...

Devre arasında G.Saray'ın mutlaka bir yerli kaleci ya da çok güçlü bir yabancı kaleci alması gerekir.

Son dakika...Burak Elmas’a sert sözler! Galatasaray haftalardır mağdur ama...

Çünkü ligden çok G.Saray'ın Avrupa maçı önemli. Muslera eğer marta kadar yetişecekse yeni kaleci yerli olabilir.

SON DAKİKA