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Haberler Galeri Son dakika...Galatasaray-Başakşehir maçının hakemi Zorbay Küçük için çarpıcı sözler! Kararları çok tartışılmıştı...
Giriş Tarihi: 19.12.2021 09:43 Güncelleme Tarihi: 19.12.2021 09:43

Son dakika...Galatasaray-Başakşehir maçının hakemi Zorbay Küçük için çarpıcı sözler! Kararları çok tartışılmıştı...

Son dakika...Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Son haftalarda 3 puana hasret kalan sarı-kırmızılı takım, yine kazanamadı. Okaka'nın golüyle Başakşehir 1-0 öne geçerken, Mohamed 87. dakikada skora denge getirdi. 1-1 sona eren müsabakanın ardından Cimbom, lider Trabzonspor'un 18 puan gerisine düştü. Karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük de verdiği kararlarla çok tartışıldı. Sabah Gazetesi'nin usta yazarları Galatasaray-Başakşehir mücadelesini değerlendirdi.

Son dakika...Galatasaray-Başakşehir maçının hakemi Zorbay Küçük için çarpıcı sözler! Kararları çok tartışılmıştı...

Son dakika...Süper Lig'de 17. haftanın heyecanı devam ediyor. Haftanın en zorlu maçlarından biri Nef Stadyumu'nda oynandı. Galatasaray, son haftaların en başarılı takımı olan Başakşehir'i sahasında konuk etti. Karşılaşma 1-1 sona ererken, Fatih Terim'in öğrencileri zirve yarışında ağır bir yada daha aldı. Lider Trabzonspor'un 18 puan gerisine düşen Galatasaray'da şampiyonluk ümitleri her geçen hafta azalıyor. Sabah Gazetesi'nin deneyimli kalemler, Galatasaray-Başakşehir maçını ve müsabakanın hakemi Zorbay Küçük'ün performansını değerlendirdi.

Son dakika...Galatasaray-Başakşehir maçının hakemi Zorbay Küçük için çarpıcı sözler! Kararları çok tartışılmıştı...

BÜLENT TİMURLENK - PANİK HALİ

Bir futbol takımının bütün hafta gündeminde başkan ve yöneticiler varsa, maç günü bile futbolculardan rol çalıyorlarsa işi zordur. Eğer bu takım 5 haftadır kazanamayan ve 8 maçta 22 puan toplayan Başakşehir karşısına çıkacak Galatasaray ise işi daha zordur.

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Son dakika...Galatasaray-Başakşehir maçının hakemi Zorbay Küçük için çarpıcı sözler! Kararları çok tartışılmıştı...

Biri "istifa etmedim" diyen iki yönetici, "hayır sen istifa ettin" diye yerine yönetici atayıp, adını resmi siteden sildiren ve takımının oynadığı futbolun sorgulanmadığı haftalarda olağanüstü toplantılar düzenleyen bir başkan. "Danışman değilim" diyen bir akademisyen, danışılmıyorsa yönetim katının koridorlarında onunla neden karşı karşıya geldiği anlaşılmayan bir yönetici...

Son dakika...Galatasaray-Başakşehir maçının hakemi Zorbay Küçük için çarpıcı sözler! Kararları çok tartışılmıştı...

CEO olarak atandığı kulüpte hangi spor yönetimi tecrübesiyle bu göreve getirildiği belli olmayan ve Londra'da ikamet eden bir profesyonel... Bütün bunlar Visca, Okaka, Berkay'dan büyük tehditti Galatasaray için... Öyle de oldu.

Son dakika...Galatasaray-Başakşehir maçının hakemi Zorbay Küçük için çarpıcı sözler! Kararları çok tartışılmıştı...

Ligin en fazla topa sahip olan takımını Lazio, Marsilya gibi oynatırsa sıkıntı yaşayacağını biliyordu. Topu Galatasaray'a bırakacak ve takımı derinde isabetli paslarla rakip kaleye gidecekti. Ev sahibinin 15 dakikayı geçmeyeceği belli olan presinin ardından da golü buldular. Marcao'ya pas atmak dışında bir meziyeti olmayan Berkan, ilk yarıda sorumluluk almayan Cicaldau, Hasan Ali'ye bile üstünlük sağlayamayan Morutan ve iki net pozisyonu harcayan Diagne...

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