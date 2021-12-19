Son dakika...Galatasaray-Başakşehir maçının hakemi Zorbay Küçük için çarpıcı sözler! Kararları çok tartışılmıştı...

Son dakika...Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Son haftalarda 3 puana hasret kalan sarı-kırmızılı takım, yine kazanamadı. Okaka'nın golüyle Başakşehir 1-0 öne geçerken, Mohamed 87. dakikada skora denge getirdi. 1-1 sona eren müsabakanın ardından Cimbom, lider Trabzonspor'un 18 puan gerisine düştü. Karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük de verdiği kararlarla çok tartışıldı. Sabah Gazetesi'nin usta yazarları Galatasaray-Başakşehir mücadelesini değerlendirdi.