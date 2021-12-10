Son dakika Fenerbahçe haberleri... UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, grubun son maçında sahasında Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele öncesinde üst tura çıkma şansı bulunmayan, Konferans Ligi'ne katılmayı garantileyen Kanarya, prestij için çıktığı müsabakadan 1 puanla ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin, Alman ekibiyle berabere kaldığı maçı değerlendiren Sabah Gazetesi'nin usta kalemi Gürcan Bilgiç, teknik direktör Vitor Pereira ve başkan Ali Koç'u sert sözlerle eleştirdi.