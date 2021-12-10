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Haberler Galeri Son dakika...Vitor Pereira için şok sözler! "Bu 'yetersizi' göreve getirenler..."
Giriş Tarihi: 10.12.2021 09:36 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 10:17

Son dakika...Vitor Pereira için şok sözler! "Bu 'yetersizi' göreve getirenler..."

Son dakika Fenerbahçe haberleri... UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, grubun son maçında sahasında Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele öncesinde üst tura çıkma şansı bulunmayan, Konferans Ligi'ne katılmayı garantileyen Kanarya, prestij için çıktığı müsabakadan 1 puanla ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin, Alman ekibiyle berabere kaldığı maçı değerlendiren Sabah Gazetesi'nin usta kalemi Gürcan Bilgiç, teknik direktör Vitor Pereira ve başkan Ali Koç'u sert sözlerle eleştirdi.

Son dakika...Vitor Pereira için çarpıcı sözler! Bu ’yetersizi’ göreve getirenler...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 4-0 yenerek moral bulan Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde başarılı bir grup macerası yaşayamadı. Sarı-lacivertliler dün akşam grubun son maçında Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı. Müsabaka öncesinde üst tura çıkma ihtimali olmayan Kanarya, hem ülke puanı hem de prestij için sahaya galibiyet parolasıyla çıktı. Ancak Kanarya, evinde rakibine diş geçiremedi.

Son dakika...Vitor Pereira için çarpıcı sözler! Bu ’yetersizi’ göreve getirenler...

1-1 sona eren karşılaşma sonrasında Sabah Gazetesi'nin tecrübeli kalemi Gürcan Bilgiç, Portekizli teknik adam Vitor Pereira'yı sert sözlerle eleştirdi. İşte o yazı...

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Son dakika...Vitor Pereira için çarpıcı sözler! Bu ’yetersizi’ göreve getirenler...

GÜRCAN BİLGİÇ: TEHLİKE KAPIDA

Yenilse bile Fenerbahçe'nin gruptaki pozisyonunu değiştirmeyecek bir maçtı. En kritik lig virajında orta sahayı gençlerle oynamayan teknik adam bu kez öyle yapmadı.

Son dakika...Vitor Pereira için çarpıcı sözler! Bu ’yetersizi’ göreve getirenler...

Ne yaptı; yine "beşli" oynadı. Ne oldu; yine rakip kaleye gidemedi. Neden gidemedi; çünkü topu rakibe verdi. Hızlı hücum yaptı mı; ilginçtir, kontratak oynayıp da, kontratak yapamayan bir takım vardı.

Son dakika...Vitor Pereira için çarpıcı sözler! Bu ’yetersizi’ göreve getirenler...

Peki "Beşli"de ısrarı neden; inat yapıyor muhtemelen. Rizespor'u yendi ya, hep öyle olacağını sanıyor. Halbuki skor sistemden değil, oyuncularının becerisinden kaynaklandı.

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