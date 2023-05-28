Spor camiasından Başkan Erdoğan'a tebrik mesajları! "Ülkemiz adına hayırlı olmasını dileriz"

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına giderek cumhurbaşkanını ve milletvekili seçimleri için oy kullandı. Cumhur İttifakı, Meclis çoğunluğunu elde ederken Recep Tayyip Erdoğan, en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2 milyon 600 bin oy fark atmasına rağmen yüzde 50+1 oy şartını yerine getiremediği için seçimler ikinci tura kalmıştı. Vatandaşlar bugün bir kez daha sandık başına gitti. Resmi olmayan ve sandıkların yüzde 99'unun açıldığı sonuçlara göre; Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 2 milyon 250 binden fazla oy farkı atarak yeniden cumhurbaşkanı oldu. Seçim sonuçlarının belli olmasıyla birlikte spor camiasından Başkan Erdoğan için tebrik mesajları yağmaya başladı. İşte tüm detaylar...