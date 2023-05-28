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Haberler Galeri Spor camiasından Başkan Erdoğan'a tebrik mesajları! "Ülkemiz adına hayırlı olmasını dileriz"
Giriş Tarihi: 28.05.2023 23:53 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 00:04

Spor camiasından Başkan Erdoğan'a tebrik mesajları! "Ülkemiz adına hayırlı olmasını dileriz"

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına giderek cumhurbaşkanını ve milletvekili seçimleri için oy kullandı. Cumhur İttifakı, Meclis çoğunluğunu elde ederken Recep Tayyip Erdoğan, en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2 milyon 600 bin oy fark atmasına rağmen yüzde 50+1 oy şartını yerine getiremediği için seçimler ikinci tura kalmıştı. Vatandaşlar bugün bir kez daha sandık başına gitti. Resmi olmayan ve sandıkların yüzde 99'unun açıldığı sonuçlara göre; Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 2 milyon 250 binden fazla oy farkı atarak yeniden cumhurbaşkanı oldu. Seçim sonuçlarının belli olmasıyla birlikte spor camiasından Başkan Erdoğan için tebrik mesajları yağmaya başladı. İşte tüm detaylar...

Spor camiasından Başkan Erdoğan’a tebrik mesajları! Ülkemiz adına hayırlı olmasını dileriz

28 Mayıs Cumhurbaşkanı 2. tur seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre; Başkan Erdoğan, 2. turda da Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 4.5 puan fark attı. Seçim sonuçlarının belirlenmesiyle birlikte spor camiasından Başkan Erdoğan için tebrik mesajları yağmaya başladı. İşte tüm detaylar...

Spor camiasından Başkan Erdoğan’a tebrik mesajları! Ülkemiz adına hayırlı olmasını dileriz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2. turun ardından resmi olmayan seçim sonuçlarına göre ülkenin 13.Cumhurbaşkanı olarak görevine devam edecek.

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Spor camiasından Başkan Erdoğan’a tebrik mesajları! Ülkemiz adına hayırlı olmasını dileriz

Başkan Erdoğan'ın önde götürdüğü seçim sonuçlarının belli olmasının ardınan spor camiasından tebrik mesajları gelmeye başladı.

Spor camiasından Başkan Erdoğan’a tebrik mesajları! Ülkemiz adına hayırlı olmasını dileriz

TRABZONSPOR

"Büyük bir demokratik olgunluk içerisinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda milletimizin teveccühüyle yeniden bu göreve seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyor, ülkemizin yeni yüzyılında bağımsızlığımızın ve bölünmez bütünlüğümüzün daha da güçlendirilmesi amacıyla yapacağı çalışmalarda başarılar diliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev alacak tüm milletvekillerimizi de kutluyor, sonuçların ülkemizin istikbali için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz."

Spor camiasından Başkan Erdoğan’a tebrik mesajları! Ülkemiz adına hayırlı olmasını dileriz

BEŞİKTAŞ

"Bugün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminde aziz milletimizin teveccühleriyle yeniden Cumhurbaşkanımız seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Beşiktaş Camiası olarak tebrik eder, yeni dönemin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ederiz."

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