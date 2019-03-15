Spor camiasından Yeni Zelanda mesajları

GENÇLİK VE SPOR BAKANI DR. MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU: Yeni Zelanda'da Cuma Namazı esnasında gerçekleştirilen terör saldırılarında şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Terörün her türünü ve İslamafobik faşizan terörizmi lanetliyorum.