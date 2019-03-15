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Spor camiasından mesajları

'da iki camiye Cuma Namazı sırasında teröristler tarafından yapılan saldırı için spor camiası baş sağlığı mesajları yayımladı.

Giriş Tarihi: 15.03.2019 12:12 Güncelleme Tarihi: 15.03.2019 12:23
Spor camiasından Yeni Zelanda mesajları

'nın Christchurch kasabasında iki farklı camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler ve yararlananlar için spor camiası geçmiş olsun mesajları yayımladı.

Spor camiasından Yeni Zelanda mesajları

Paylaşılan mesajlar şöyle;

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Spor camiasından Yeni Zelanda mesajları

GENÇLİK VE SPOR BAKANI DR. MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU: 'da Cuma Namazı esnasında gerçekleştirilen terör saldırılarında şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Terörün her türünü ve İslamafobik faşizan terörizmi lanetliyorum.

Spor camiasından Yeni Zelanda mesajları

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU: 'da Cuma Namazı sırasında iki camiye düzenlenen hain saldırıları şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Spor camiasından Yeni Zelanda mesajları

BASKETBOL FEDERASYONU BAŞKANI HİDAYET TÜRKOĞLU: 'da iki camiye ibadet sırasında düzenlenen terör saldırılarını kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum.

Spor camiasından Yeni Zelanda mesajları

KULÜPLER BİRLİĞİ: 'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz.

Spor camiasından Yeni Zelanda mesajları

BEŞİKTAŞ: 'da iki camiye yapılan hain saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz.

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