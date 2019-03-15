Spor camiasından Yeni Zelanda mesajları

Yeni Zelanda'da iki camiye Cuma Namazı sırasında teröristler tarafından yapılan saldırı için spor camiası baş sağlığı mesajları yayımladı. Yeni Zelanda'nın Christchurch kasabasında iki farklı camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler ve yararlananlar için spor camiası geçmiş olsun mesajları yayımladı. Paylaşılan mesajlar şöyle; GENÇLİK VE SPOR BAKANI DR. MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU: Yeni Zelanda'da Cuma Namazı esnasında gerçekleştirilen terör saldırılarında şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Terörün her türünü ve İslamafobik faşizan terörizmi lanetliyorum. TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU: Yeni Zelanda'da Cuma Namazı sırasında iki camiye düzenlenen hain saldırıları şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. BASKETBOL FEDERASYONU BAŞKANI HİDAYET TÜRKOĞLU: Yeni Zelanda'da iki camiye ibadet sırasında düzenlenen terör saldırılarını kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. KULÜPLER BİRLİĞİ: Yeni Zelanda'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz. BEŞİKTAŞ: Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan hain saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz.