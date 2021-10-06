Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Stefan Kuntz ile oyuncular arasında samimi görüntüler! Milli takımda yüzler gülüyor...
Giriş Tarihi: 06.10.2021 00:05 Güncelleme Tarihi: 06.10.2021 00:10

Stefan Kuntz ile oyuncular arasında samimi görüntüler! Milli takımda yüzler gülüyor...

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda 8 Ekim'de İstanbul'da Norveç'le karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü. Stefan Kuntz ile yeni bir döneme giren milli takımda oyuncular ile Alman teknik adam arasında samimi görüntüler ortaya çıktı.

Stefan Kuntz ile oyuncular arasında samimi görüntüler! Milli takımda yüzler gülüyor...

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenman basına açık gerçekleştirildi.

Stefan Kuntz ile oyuncular arasında samimi görüntüler! Milli takımda yüzler gülüyor...

Stefan Kuntz, idman öncesinde saha ortasında oyuncularıyla bir süre konuştu. Kuntz, milli takım aday kadrosuna ilk kez davet edilen Berkan Kutlu ile de kısa bir süre özel olarak görüştü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Stefan Kuntz ile oyuncular arasında samimi görüntüler! Milli takımda yüzler gülüyor...

Cengiz Ünder ve Merih Demiral tedbir amaçlı antrenmana katılmadı. Aday kadroya sonradan çağırılan Halil Dervişoğlu ise idmanda yer aldı.

Stefan Kuntz ile oyuncular arasında samimi görüntüler! Milli takımda yüzler gülüyor...

İdmanda, iki gruba ayrılan futbolcular el topu oynadı. Kaybeden takım şınav çekme cezası aldı. Geçiş hücumları üzerine yapılan çalışmalarla süren idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Stefan Kuntz ile oyuncular arasında samimi görüntüler! Milli takımda yüzler gülüyor...

A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz, antrenmanı sık sık durdurarak oyuncularına uyarılarda bulundu.

SON DAKİKA