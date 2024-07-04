SÜPER KUPA FİNAL TARİHİ netleşti: 2024 Süper Kupa Finali Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 04.07.2024 11:45
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024
11:45
EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan katlanarak sürerken, gözler bir yandan da oynanacak Süper Kupa maçına çevrildi. Süper Kupa finali geçtiğimiz yılın lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş arasında oynanacak. Galatasaray Beşiktaş maçı yayın kanalı, saati ve tarihine ilişkin bilgiler ise futbolseverler tarafından araştırılıyor. Süper Kupa finali lig başlamadan oynanacak. Peki, 2024 Süper Kupa finali Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Süper Kupa final tarihi