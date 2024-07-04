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Giriş Tarihi: 04.07.2024 11:45 Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 11:45

SÜPER KUPA FİNAL TARİHİ netleşti: 2024 Süper Kupa Finali Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan katlanarak sürerken, gözler bir yandan da oynanacak Süper Kupa maçına çevrildi. Süper Kupa finali geçtiğimiz yılın lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş arasında oynanacak. Galatasaray Beşiktaş maçı yayın kanalı, saati ve tarihine ilişkin bilgiler ise futbolseverler tarafından araştırılıyor. Süper Kupa finali lig başlamadan oynanacak. Peki, 2024 Süper Kupa finali Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Süper Kupa final tarihi

SÜPER KUPA FİNAL TARİHİ netleşti: 2024 Süper Kupa Finali Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Kupa finali tarihi için geri sayım başladı. Avrupa Şampiyonası heyecanı yaşanırken, futbolseverlerin bir diğer merak ettiği konu ise '2024 Süper Kupa finali ne zaman oynanacak?' sorusu oluyor. Bilindiği üzere Süper Kupa finalinin lig başlamadan önce oynanacağı daha önce belli olmuştu. Peki, 2024 Süper Kupa finali Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

SÜPER KUPA FİNAL TARİHİ netleşti: 2024 Süper Kupa Finali Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

GALATASARAY BEŞİKTAŞ SÜPER KUPA FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa final maçı tarihi, saati, canlı yayın bilgileri ve karşılaşmaya dair tüm detaylar şöyle;

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SÜPER KUPA FİNAL TARİHİ netleşti: 2024 Süper Kupa Finali Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

GALATASARAY BEŞİKTAŞ SÜPER KUPA FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2024 Süper Kupa finalinin adı belli oldu.

2023-2024 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş Süper Kupa finalinde karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılılar ve siyah beyazlılar, lig başlamadan önce bir kez daha kozlarını paylaşacak.

SÜPER KUPA FİNAL TARİHİ netleşti: 2024 Süper Kupa Finali Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa finalinin tarihi henüz belli olmadı. Konu ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

SÜPER KUPA FİNAL TARİHİ netleşti: 2024 Süper Kupa Finali Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Geçmiş yıllarda Ağustos ayında düzenlenen kupa finalinin 2022-2023 etabı, Nisan ayında organize edilmişti. Süper Lig yeni sezon Ağustos ayında başlayacak. Bu sebeple 2024 Süper Kupa finalinin 2024-2025 sezonu başlamadan oynanması bekleniyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyurulacak mücadelenin saat ve tarih bilgisi belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

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