SÜPER KUPA FİNAL TARİHİ netleşti: 2024 Süper Kupa Finali Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Kupa finali tarihi için geri sayım başladı. Avrupa Şampiyonası heyecanı yaşanırken, futbolseverlerin bir diğer merak ettiği konu ise '2024 Süper Kupa finali ne zaman oynanacak?' sorusu oluyor. Bilindiği üzere Süper Kupa finalinin lig başlamadan önce oynanacağı daha önce belli olmuştu. Peki, 2024 Süper Kupa finali Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?