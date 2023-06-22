SÜPER KUPA FİNALİ 2023: Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak, hangi statta? Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa final maçı hangi kanalda yayınlanacak?

GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2023 Süper Kupa finalinin adı belli oldu.

2022-2023 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe Süper Kupa finalinde karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılılar ve sarı lacivertliler, lig başlamadan önce bir kez daha kozlarını paylaşacak.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak 50. Süper Kupa finalinin tarihi henüz belli olmadı. Konu ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklama yapılması bekleniyor.