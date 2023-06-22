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Haberler Galeri SÜPER KUPA FİNALİ 2023: Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak, hangi statta? Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa final maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 22.06.2023 07:51 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 07:51

SÜPER KUPA FİNALİ 2023: Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak, hangi statta? Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa final maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa final maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı araştırılıyor. Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu şampiyonu Galatasaray ile 2022-2023 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, Süper Kupa'da karşı karşıya gelecek. 50. Süper Kupa maçı olarak dikkat çeken müsabakanın oynanacağı tarih futbolseverler tarafından merak ediliyor. Heyecan dolu karşılama öncesi ''Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa final maçı ne zaman, hangi statta oynanacak?'' soruları yanıt aramaya başladı. Peki, Süper Kupa Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte, Süper Kupa Finali 2023 tarihi hakkında tüm detaylar…

SÜPER KUPA FİNALİ 2023: Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa final maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Süper Kupa Finali 2023 için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 2022-2023 Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe Süper Kupa'da kozlarını paylaşacak. İki ezeli rakibin taraftarlarının yanı sıra birçok sporsever tarafından beklenen heyecan dolu karşılaşma için geri sayım başladı. Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi statta oynanacak soruları yanıt arıyor. Karşılaşmanın canlı yayın bilgileri futbolseverlerin odağında yer aldı. Peki, Süper Kupa Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte, 2023 Süper Kupa Finali hakkında ayrıntılı bilgiler…

SÜPER KUPA FİNALİ 2023: Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa final maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa final maçı tarihi, saati, canlı yayın bilgileri ve karşılaşmaya dair tüm detaylar şöyle;

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SÜPER KUPA FİNALİ 2023: Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa final maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2023 Süper Kupa finalinin adı belli oldu.

2022-2023 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe Süper Kupa finalinde karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılılar ve sarı lacivertliler, lig başlamadan önce bir kez daha kozlarını paylaşacak.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak 50. Süper Kupa finalinin tarihi henüz belli olmadı. Konu ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

SÜPER KUPA FİNALİ 2023: Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa final maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Süper Kupa finalleri genellikle temmuz ayının sonu ile ağustos ayının ilk haftalarında oynanıyor. Bu yıl da benzer tarihlerde oynanması bekleniyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyurulacak mücadelenin saat ve tarih bilgisi belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

SÜPER KUPA FİNALİ 2023: Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa final maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

7. KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Bu yıl 50'ncisi oynanacak Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, 7. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında daha önce oynanan 6 kupa finalinin 3'ünü Galatasaray, 3'ünü Fenerbahçe kazandı.

Galatasaray rakibini 1996, 2012 ve 2013 tarihlerinde mağlup etmeyi başarırken, Fenerbahçe ise 1973, 1985 ve 2014 yıllarında kazanan taraf oldu.

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