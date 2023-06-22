SÜPER KUPA FİNALİ 2023: Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak, hangi statta? Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa final maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa final maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı araştırılıyor. Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu şampiyonu Galatasaray ile 2022-2023 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, Süper Kupa'da karşı karşıya gelecek. 50. Süper Kupa maçı olarak dikkat çeken müsabakanın oynanacağı tarih futbolseverler tarafından merak ediliyor. Heyecan dolu karşılama öncesi ''Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa final maçı ne zaman, hangi statta oynanacak?'' soruları yanıt aramaya başladı. Peki, Süper Kupa Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte, Süper Kupa Finali 2023 tarihi hakkında tüm detaylar…