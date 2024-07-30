SÜPER KUPA FİNAL MAÇI ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa finali için geri sayım!

Süper Kupa finali için geri sayım başladı. 2024-2025 sezonu öncesinde ilk resmi maçlarına çıkacak iki takımda heyecan dorukta. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Tribün heyecanı evlerde de yaşanacak. Hafta sonu için planlar çıkarıldı. Peki; Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?