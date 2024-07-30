SÜPER KUPA FİNAL MAÇI ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa finali için geri sayım!

Giriş Tarihi: 30.07.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024
11:08
Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta, bu hafta mı belli oldu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yaşanacak kupa heyecanı şifresiz olarak ekranlara gelecek. Süper Kupa final maçı tarihi ve saati gündemdeki yerini aldı. Taraftarlar biletleri satın almaya başladı. Son şampiyon sarı kırmızılıların karşısında yaptığı transferlerle adından söz ettiren siyah beyazlılar yerini alıyor. Peki; Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa finali hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler...