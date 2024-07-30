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Giriş Tarihi: 30.07.2024 11:08 Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 11:08

SÜPER KUPA FİNAL MAÇI ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa finali için geri sayım!

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta, bu hafta mı belli oldu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yaşanacak kupa heyecanı şifresiz olarak ekranlara gelecek. Süper Kupa final maçı tarihi ve saati gündemdeki yerini aldı. Taraftarlar biletleri satın almaya başladı. Son şampiyon sarı kırmızılıların karşısında yaptığı transferlerle adından söz ettiren siyah beyazlılar yerini alıyor. Peki; Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa finali hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler...

SÜPER KUPA FİNAL MAÇI ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa finali için geri sayım!

Süper Kupa finali için geri sayım başladı. 2024-2025 sezonu öncesinde ilk resmi maçlarına çıkacak iki takımda heyecan dorukta. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Tribün heyecanı evlerde de yaşanacak. Hafta sonu için planlar çıkarıldı. Peki; Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SÜPER KUPA FİNAL MAÇI ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa finali için geri sayım!

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa 3 Ağustos 2024 Cumartesi günü gerçekleşecek. Saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda başlayacak maçta nefesler tutuldu.

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SÜPER KUPA FİNAL MAÇI ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa finali için geri sayım!

SÜPER KUPA FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Kupa Galatasaray Beşiktaş maçı ATV ekranlarından canlı olarak takip edilecek.

SÜPER KUPA FİNAL MAÇI ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa finali için geri sayım!

SÜPER KUPA BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI!

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş A.Ş. arasında 3 Ağustos'ta oynanacak Turkcell Süper Kupa 2024 müsabakası biletleri 30 Temmuz Salı günü (yarın) 09.00'da satışa sunulacak.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak maçın bileti passo.com adresinden ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alınabilecek. Bilet satış kuralları ile ilgili tüm detaylar passo.com. adresinde yer alacak.

Turkcell Süper Kupa 2024 maçının bilet fiyatları kale arkaları 600 TL, Doğu-Batı tribünleri 1200 TL olarak belirlendi. Tribün dağılımı kura çekimi sonrası Galatasaraylı taraftarlar Batı ve Güney, Beşiktaşlı taraftarlar Doğu ve Kuzey Tribünlerinde yer alacak."

SÜPER KUPA FİNAL MAÇI ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa finali için geri sayım!

MUHTEMEL 11'LER İÇİN GÖZLER HAZIRLIK MAÇLARINDA!

Beşiktaş, Süper Kupa öncesi Sakaryaspor karşısında hazırlık mücadelesi veriyor. Maça çıkacak ilk 11'in Süper Kupa hakkında da fikir vermesi bekleniyor. Öte yandan Galatasaray da hazırlık maçlarını yurtdışında yeni tamamladı.

Beşiktaş'ta Rafa Silva, İmmobile gibi yeni transferlerin parlaması bekleniyor.

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