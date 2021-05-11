Süper Lig 41. hafta Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Sivasspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig'de 40. Haftanın tamamlanmasının ardından bugün 41. Hafta mücadeleleri oynanacak. 79. Puanla 2. Sırada yer alan ve son 5 maçında mağlubiyet almayan Fenerbahçe, Şampiyonluk yolunda Sivasspor ile kritik bir maça çıkacak. Erol Bulut ile yolların ayrılması sonrasında teknik sorumluluğu Emre Belözoğlu'na veren sarı-lacivertli takım, sahasında oynayacağı müsabakada rakibi Sivasspor karşısında hata yapmamak ve hanesine 3 puanı yazdırarak şampiyonluk yolunda avantaj kazanmak istiyor. Öte yandan kritik mücadeleyi izlemek ve şampiyonluk yarışının heyecanına ortak olmak isteyen futbolseverler Fenerbahçe Sivasspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? şeklindeki sorularla araştırmalar yaparak bilgi edinmeye çalışıyor. Merak edilen Fenerbahçe Sivasspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularının yanıtları ve müsabakayla ilgili tüm detaylar.