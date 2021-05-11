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Haberler Galeri Süper Lig 41. hafta Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Sivasspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 11.05.2021 01:26 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 07:14

41. hafta maçı ne zaman, saat kaçta? maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Spor Toto 'de 40. Haftanın tamamlanmasının ardından bugün 41. Hafta mücadeleleri oynanacak. 79. Puanla 2. Sırada yer alan ve son 5 maçında mağlubiyet almayan , Şampiyonluk yolunda ile kritik bir maça çıkacak. ile yolların ayrılması sonrasında teknik sorumluluğu 'na veren sarı-lacivertli takım, sahasında oynayacağı müsabakada rakibi Sivasspor karşısında hata yapmamak ve hanesine 3 puanı yazdırarak şampiyonluk yolunda avantaj kazanmak istiyor. Öte yandan kritik mücadeleyi izlemek ve şampiyonluk yarışının heyecanına ortak olmak isteyen futbolseverler maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? şeklindeki sorularla araştırmalar yaparak bilgi edinmeye çalışıyor. Merak edilen Fenerbahçe Sivasspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularının yanıtları ve müsabakayla ilgili tüm detaylar.

Süper Lig 41. hafta Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Sivasspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

'de sezonun son haftalarına girdiğimiz şu günlerde ligin zirvesinde yer alan 3 İstanbul takımı (Beşiktaş, , Galatasaray) arasında kritik olduğu kadar kıran kırana geçen bir şampiyonluk mücadelesi yaşanıyor. Ligin 41. Hafta maçları kapsamında yönetimindeki Fenerbahçe, 'la yeşil sahada buluşacak. Mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak olan sarı-lacivertliler, 3 puanla şampiyonluk mücadelesinde moral ve avantaj kazanmak istiyor. Diğer yandan mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularına yoğun olarak yanıt aramayı sürdürüyor.

Süper Lig 41. hafta Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Sivasspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

41. Hafta maçı canlı yayın kanalı ve başlama saatine ilişkin tüm detaylar şöyle;

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Süper Lig 41. hafta Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Sivasspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?
  • Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Sivasspor mücadelesi 11 Mayıs 2021 Salı (bugün) saat 20.30'da başlayacak. Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi, İstanbul'da oynanacak olan karşılaşma, beIN Sports 2 kanalında canlı olarak yayınlanacak.

Süper Lig 41. hafta Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Sivasspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE, SİVASSPOR MAÇ SAATİNİ BEKLEMEYE BAŞLADI

, 'in 41. hafta maçında, yarın ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak mücadelenin saatini beklemeye başladı.

Süper Lig 41. hafta Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Sivasspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Can Bartu Tesisleri'nde Futbol A Takım Direktörü yönetiminde gerçekleştirilen idman saat ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

, akşam saatlerinde gerçekleştirdiği bu antrenmanla maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

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