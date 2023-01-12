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Haberler Galeri Süper Lig ara transfer dönemi BAŞLADI! Süper Lig ara transfer sezonu ne zaman bitecek?
Giriş Tarihi: 12.01.2023 23:37 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 23:38

Süper Lig ara transfer dönemi BAŞLADI! Süper Lig ara transfer sezonu ne zaman bitecek?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından tarihleri duyurulan, ara transfer dönemi olarak da adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi önceki gün (11 Ocak 2023 Çarşamba) başlamıştı. Süper Lig'deki kulüplerin harcama limitlerinin de belli olmasıyla kadrosuna yeni oyuncu katmak isteyen kulüpler harekete geçerken ara transfer sezonu bitiş tarihi futbolseverler tarafından öğrenilmek istenerek Süper Lig ara transfer sezonu ne zaman bitecek? sorusu üzerinden araştırılıyor. Süper Lig ara transfer dönemi bitiş tarihi ve tüm bilgiler.

Süper Lig ara transfer dönemi BAŞLADI! Süper Lig ara transfer sezonu ne zaman bitecek?

Süper Lig ara transfer dönemi start aldı. TFF tarafından kulüplerin harcama limitlerinin duyurulması sonrasında kadrosuna yeni isimler katmak ve eksikleri tamamlayarak güçlendirmek isteyenler yoğun olarak "Süper Lig ara transfer sezonu ne zaman bitecek?" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

SÜPER LİG ARA TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?

Süper Lig ara transfer sezonu bitiş tarihi ve tüm detaylar şöyle;

Süper Lig ara transfer dönemi BAŞLADI! Süper Lig ara transfer sezonu ne zaman bitecek?

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre başlayacak ara transfer dönemi 8 Şubat Çarşamba günü tamamlanacak.

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Süper Lig ara transfer dönemi BAŞLADI! Süper Lig ara transfer sezonu ne zaman bitecek?

2022-2023 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran'da başlayıp 8 Eylül'de tamamlanmıştı.

Süper Lig ara transfer dönemi BAŞLADI! Süper Lig ara transfer sezonu ne zaman bitecek?

SÜPER LİG KULÜP HARCAMA LİMİTLERİ NE KADAR?

Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, 2022-2023 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi.

Kurul; yüzde 40 sapmayla Fenerbahçe için 1 milyar 587 milyon lira olarak belirlerken, Galatasaray'a 1 milyar 545 milyon, Trabzonspor'a 1 milyar 42 milyon ve Beşiktaş'a 981 milyon lira harcama limiti verdi.

Süper Lig ara transfer dönemi BAŞLADI! Süper Lig ara transfer sezonu ne zaman bitecek?

Süper Lig kulüplerinin harcama limitleri şöyle:

Süper Lig Takımlar ---- Takım Harcama Limiti (TL) ---- %40 Sapma Dahil Takım Harcama Limiti (TL)

1.Trabzonspor ----------- 744.527.045 -------------------------------------- 1.042.337.863

2.Fenerbahçe ---------- 1.134.152.391 -------------------------------------- 1.587.813.348

3.Arabam.com Konyaspor - 206.164.520 ---------------------------------- 288.630.328

4.Medipol Başakşehir ------- 286.872.606 ---------------------------------- 401.621.648

5.Corendon Alanyaspor ---- 185.810.956 ---------------------------------- 260.135.339

6.Beşiktaş ---------------------- 700.774.651 ---------------------------------- 981.084.511

7.Fraport TAV Antalyaspor - 198.447.905 --------------------------------- 277.827.066

8.Vavacars Fatih Karagümrük - 133.307.309 ---------------------------- 186.630.232

9.Adana Demirspor --------------- 287.558.866 --------------------------- 402.582.412

10.Demir Grup Sivasspor -------- 269.432.666 -------------------------- 377.205.732

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