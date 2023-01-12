Süper Lig ara transfer dönemi BAŞLADI! Süper Lig ara transfer sezonu ne zaman bitecek?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından tarihleri duyurulan, ara transfer dönemi olarak da adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi önceki gün (11 Ocak 2023 Çarşamba) başlamıştı. Süper Lig'deki kulüplerin harcama limitlerinin de belli olmasıyla kadrosuna yeni oyuncu katmak isteyen kulüpler harekete geçerken ara transfer sezonu bitiş tarihi futbolseverler tarafından öğrenilmek istenerek Süper Lig ara transfer sezonu ne zaman bitecek? sorusu üzerinden araştırılıyor. Süper Lig ara transfer dönemi bitiş tarihi ve tüm bilgiler.