Süper Lig ara transfer dönemi BAŞLADI! Süper Lig ara transfer sezonu ne zaman bitecek?

SÜPER LİG KULÜP HARCAMA LİMİTLERİ NE KADAR?

Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, 2022-2023 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi.

Kurul; yüzde 40 sapmayla Fenerbahçe için 1 milyar 587 milyon lira olarak belirlerken, Galatasaray'a 1 milyar 545 milyon, Trabzonspor'a 1 milyar 42 milyon ve Beşiktaş'a 981 milyon lira harcama limiti verdi.