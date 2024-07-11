Süper Lig fikstürü ve derbi tarihleri 2024-2025 | Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş’ın derbi maçları belli oldu!

Süper Lig derbi tarihleri belli oldu. Başta Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarları olmak üzere futbolseverler takımlarının fikstürünü öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Süper Lig fikstür çekimi yanı sıra Süper Lig başlangıç- bitiş tarihlerini de açıkladı. Peki, Süper Lig'de derbi maçları ne zaman? İşte, 2024-2025 derbi maçı programı…