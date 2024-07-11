Giriş Tarihi: 11.07.2024 15:03
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024
15:03
Süper Lig fikstürü ve derbi tarihleri 2024-2025 | Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın derbi maçları belli oldu!
Trendyol Süper Lig 2024-2025 fikstürü belli oldu. 19 takımın katılımıyla başlayacak yeni sezon öncesinde futbolseverler ise derbi tarihlerini merak ediyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarları için tuttukları takımın maç programları belli oldu. Süper Lig'de yeni sezonun ilk derbisi 5. haftada Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak. Peki Süper Lig derbi tarihleri ne zaman? İşte, 2024-2025 Süper Lig fikstürü ve derbi maçlarının oynanacağı tarihler…