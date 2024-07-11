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Haberler Galeri Süper Lig fikstürü ve derbi tarihleri 2024-2025 | Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın derbi maçları belli oldu!
Giriş Tarihi: 11.07.2024 15:03 Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 15:03

Süper Lig fikstürü ve derbi tarihleri 2024-2025 | Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın derbi maçları belli oldu!

Trendyol Süper Lig 2024-2025 fikstürü belli oldu. 19 takımın katılımıyla başlayacak yeni sezon öncesinde futbolseverler ise derbi tarihlerini merak ediyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarları için tuttukları takımın maç programları belli oldu. Süper Lig'de yeni sezonun ilk derbisi 5. haftada Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak. Peki Süper Lig derbi tarihleri ne zaman? İşte, 2024-2025 Süper Lig fikstürü ve derbi maçlarının oynanacağı tarihler…

Süper Lig fikstürü ve derbi tarihleri 2024-2025 | Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş’ın derbi maçları belli oldu!

Süper Lig derbi tarihleri belli oldu. Başta Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarları olmak üzere futbolseverler takımlarının fikstürünü öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Süper Lig fikstür çekimi yanı sıra Süper Lig başlangıç- bitiş tarihlerini de açıkladı. Peki, Süper Lig'de derbi maçları ne zaman? İşte, 2024-2025 derbi maçı programı…

Süper Lig fikstürü ve derbi tarihleri 2024-2025 | Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş’ın derbi maçları belli oldu!

2024-2025 SÜPER LİG DERBİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu fikstür çekimi bugün Riva'da gerçekleştiriliyor. Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te başlayan fikstür çekimiyle birlikte derbi haftaları da belli oldu. İşte, Süper Lig'de oynanacak derbi maçlarının programı;

TFF Maç Planlama Müdür Besim Yalçın: "İlk yarıda Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor arasındaki müsabakalar 5 - 6 - 10 - 11 - 15 ve 16. haftalarda olacak." ifadelerini kullandı.

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Süper Lig fikstürü ve derbi tarihleri 2024-2025 | Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş’ın derbi maçları belli oldu!

SEZONUN İLK DERBİSİ
Süper Lig'de yeni sezonun ilk derbisi 5. haftada Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak.

Süper Lig fikstürü ve derbi tarihleri 2024-2025 | Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş’ın derbi maçları belli oldu!

DERBİLER
5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
6. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray
10. hafta: Galatasaray-Beşiktaş
11. hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe
15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe
16. hafta: Galatasaray-Trabzonspor

Süper Lig fikstürü ve derbi tarihleri 2024-2025 | Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş’ın derbi maçları belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de ilk haftanın maçları şöyle:

Sivasspor - Trabzonspor

Fenerbahçe - Adana Demirspor

Rizespor - Başakşehir

Kasımpaşa - Konyaspor

Galatasaray - Hatayspor

Alanyaspor - Eyüpspor

Antalyaspor - Göztepe

Samsunspor - Beşiktaş

Bodrum FK - Gaziantep FK

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