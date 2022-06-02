Giriş Tarihi: 02.06.2022 11:13 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 11:15

Süper Lig düşen ve yükselen takımlar kim oldu? Süper Lig’e hangi takımlar çıktı?

Süper Lig'e çıkacak son takım bu akşam oynanan Bandırmaspor – İstanbul maçı ile belli olacak. TFF 1. Lig kurallarına göre ilk iki takım direkt olarak yükselirken, 3 ile 6 arasındaki takımlar birbirleri arasında oynanan play-off karşılaşmalarının galibi Süper Lig'e çıkacak sonuncu takım oluyor. Bunun yanında Süper Lig'den düşen takımlar önceden belli oldu. Bu yıl 4 takım küme düşerken, 3 takım üst lige çıkıyor. Vatandaşlar da Süper Lig yükselen takımlar kim oldu sorusunu yöneltiyor. Süper Lig düşen takımlar hangileri, hangi takımlar yükseldi? İşte detaylar…