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Haberler Galeri Süper Lig düşen ve yükselen takımlar kim oldu? Süper Lig’e hangi takımlar çıktı?
Giriş Tarihi: 02.06.2022 11:13 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 11:15

Süper Lig düşen ve yükselen takımlar kim oldu? Süper Lig’e hangi takımlar çıktı?

Süper Lig'e çıkacak son takım bu akşam oynanan Bandırmaspor – İstanbul maçı ile belli olacak. TFF 1. Lig kurallarına göre ilk iki takım direkt olarak yükselirken, 3 ile 6 arasındaki takımlar birbirleri arasında oynanan play-off karşılaşmalarının galibi Süper Lig'e çıkacak sonuncu takım oluyor. Bunun yanında Süper Lig'den düşen takımlar önceden belli oldu. Bu yıl 4 takım küme düşerken, 3 takım üst lige çıkıyor. Vatandaşlar da Süper Lig yükselen takımlar kim oldu sorusunu yöneltiyor. Süper Lig düşen takımlar hangileri, hangi takımlar yükseldi? İşte detaylar…

Süper Lig düşen ve yükselen takımlar kim oldu? Süper Lig’e hangi takımlar çıktı?

Süper Lig' yükselen takımlardan iki tanesi belli oldu. Böylece son takım TFF 1. Lig play-off final mücadelesi sonrası belli olacak. Aynı zamanda Süper Lig'den düşen 4 takım da belli oldu. Böylece Süper Lig 2022 – 2023 sezonunda yer alacak takımların tamamı, bu akşamki final mücadelesi ile belli olacak. Peki, Süper Lig'e hangi takımlar yükseldi? İşte detaylar…

Süper Lig düşen ve yükselen takımlar kim oldu? Süper Lig’e hangi takımlar çıktı?

SÜPER LİG HANGİ TAKIMLAR DÜŞTÜ?

ligden düşecek 4 takım belli oldu. Ligin son sırasında yer alan Yeni Malatya, ligden düşmesi kesinleşen ilk takım oldu. İki İzmir temsilcisi Göztepe ve Altay yanında Rizespor da ligden düşen 4 takım arasında yer aldılar. Gaziantep FK ve Giresunspor, son anda ligden küme düşmemeyi başardı.

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Süper Lig düşen ve yükselen takımlar kim oldu? Süper Lig’e hangi takımlar çıktı?

SÜPER LİG'E HANGİ TAKIMLAR YÜKSELDİ?

Ankaragücü ile Ümraniyespor ligde ilk iki sırada oldukları için direkt olarak Süper Lig'e yükseldiler. Bandırmaspor, Eyüpspor, İstanbulspor ve Erzurumspor da birbirleriyle maçlar oynadılar. Finale Bandırmaspor ve İstanbulspor kaldı. Bu akşam oynanan maçla birlikte iki takımdan biri küme yükselecek.

Süper Lig düşen ve yükselen takımlar kim oldu? Süper Lig’e hangi takımlar çıktı?

İSTANBULSPOR BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN?

TFF 1. Lig play-off final müsabakası 2 Haziran Perşembe günü oynanacak. Maçın saati 20.00 olarak belirlendi.

Süper Lig düşen ve yükselen takımlar kim oldu? Süper Lig’e hangi takımlar çıktı?

TFF 1. LİG PUAN DURUMU

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