Süper Lig ekipleri bu sezon ne kadar para kazandı? Yayın gelirleri ve performans primleri...

Spor Toto Süper Lig'de bir sezon daha geride kaldı. Galatasaray şampiyon olurken Akhisarspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Bursaspor, lige veda eden takımlar oldular. Öte yandan Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'nde; Beşiktaş, Trabzonspor ve Evkur Yeni Malatyaspor ise UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. Geride kalan sezonun ardından Süper Lig'de mücadele eden 18 takımın, yayın gelirleri ve performans primleri başta olmak üzere ne kadar para kazandıkları da belli oldu. İşte o liste...

(Hazırlayan: Sporx)