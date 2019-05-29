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ekipleri bu sezon ne kadar para kazandı? Yayın gelirleri ve performans primleri...

Spor Toto 'de bir sezon daha geride kaldı. şampiyon olurken Akhisarspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve , lige veda eden takımlar oldular. Öte yandan , Şampiyonlar Ligi'nde; , ve Evkur ise UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. Geride kalan sezonun ardından Süper Lig'de mücadele eden 18 takımın, yayın gelirleri ve performans primleri başta olmak üzere ne kadar para kazandıkları da belli oldu. İşte o liste...

(Hazırlayan: Sporx)

Giriş Tarihi: 29.05.2019 09:51 Güncelleme Tarihi: 29.05.2019 10:08
Süper Lig ekipleri bu sezon ne kadar para kazandı? Yayın gelirleri ve performans primleri...

Geride kalan sezonun ardından 'de mücadele eden 18 takımın, yayın gelirleri ve performans primleri başta olmak üzere ne kadar para kazandıkları belli oldu. İşte o liste...

Süper Lig ekipleri bu sezon ne kadar para kazandı? Yayın gelirleri ve performans primleri...

AKHİSARSPOR (71,9 MİLYON TL)
Katılım Payı: 38,5 Milyon TL
Performans Primi: 29,4 Milyon TL
Düşme Yardımı: 4 Milyon TL

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Süper Lig ekipleri bu sezon ne kadar para kazandı? Yayın gelirleri ve performans primleri...

GÖZTEPE (76,3 MİLYON TL)
Katılım Payı: 38,5 Milyon TL
Performans Primi: 37,8 Milyon TL

Süper Lig ekipleri bu sezon ne kadar para kazandı? Yayın gelirleri ve performans primleri...

KASIMPAŞA (77,7 MİLYON TL)
Katılım Payı: 38,5 Milyon TL
Performans Primi: 39,2 Milyon TL

Süper Lig ekipleri bu sezon ne kadar para kazandı? Yayın gelirleri ve performans primleri...

ANKARAGÜCÜ (79,1 MİLYON TL)
Katılım Payı: 38,5 Milyon TL
Performans Primi: 40,6 Milyon TL

Süper Lig ekipleri bu sezon ne kadar para kazandı? Yayın gelirleri ve performans primleri...

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR (80,3 MİLYON TL)
Katılım Payı: 38,5 Milyon TL
Performans Primi: 37,8 Milyon TL
Düşme Yardımı: 4 Milyon TL

Süper Lig ekipleri bu sezon ne kadar para kazandı? Yayın gelirleri ve performans primleri...

DEMİR GRUP SİVASSPOR (81.9 MİLYON TL)
Katılım Payı: 38,5 Milyon TL
Performans Primi: 43,4 Milyon TL

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