Süper Lig ertelendi mi? Son dakika TFF Başkanı açıkladı: Trendyol Süper Lig maçları ertelendi mi, neden ertelendi, maçlar ne zaman oynanacak?

TFFHGD'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nden Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, "En üst kademeden alt kademeye kadar tüm hakemlerimize müsabakalara çıkmama çağrımızı buradan ilan ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.