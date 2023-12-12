Süper Lig ertelendi mi? Son dakika TFF Başkanı açıkladı: Trendyol Süper Lig maçları ertelendi mi, neden ertelendi, maçlar ne zaman oynanacak?

Son dakika Halil Umut Meler'in Ankaragücü Kulüp Başkanı Faruk Koca tarafından Ankaragücü – Çaykur Rizespor maçı bitiş düdüğü ardından fiziksel saldırıya uğraması sonucu hakemler gelecek hafta maçlara çıkmayacağını duyurmuştu. Bu duyuru sonrası sporseverler, "Bu hafta Süper Lig maçları oynanmayacak mı, ertelendi mi?" sorusunu yöneltmeye başlamıştı. Saldırıdan sonra yere yığılan Meler, yerde de şiddet gördü. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Mehmet Büyükekşi konu hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, Süper Lig ertelendi mi, ertelenecek mi? Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte detaylar