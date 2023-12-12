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Giriş Tarihi: 12.12.2023 06:30 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 06:30

Süper Lig ertelendi mi? Son dakika TFF Başkanı açıkladı: Trendyol Süper Lig maçları ertelendi mi, neden ertelendi, maçlar ne zaman oynanacak?

Son dakika Halil Umut Meler'in Ankaragücü Kulüp Başkanı Faruk Koca tarafından Ankaragücü – Çaykur Rizespor maçı bitiş düdüğü ardından fiziksel saldırıya uğraması sonucu hakemler gelecek hafta maçlara çıkmayacağını duyurmuştu. Bu duyuru sonrası sporseverler, "Bu hafta Süper Lig maçları oynanmayacak mı, ertelendi mi?" sorusunu yöneltmeye başlamıştı. Saldırıdan sonra yere yığılan Meler, yerde de şiddet gördü. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Mehmet Büyükekşi konu hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, Süper Lig ertelendi mi, ertelenecek mi? Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte detaylar

Süper Lig ertelendi mi? Son dakika TFF Başkanı açıkladı: Trendyol Süper Lig maçları ertelendi mi, neden ertelendi, maçlar ne zaman oynanacak?

Süper Lig ertelendi mi, erteleme maçları ne zaman oynanacak sorusu son dakika gündemdeki yerini almış durumda. Trendyol Süper Lig 15'inci hafta Ankaragücü – Çaykur Rizespor karşılaşmasında hakem Halil Umut Meler, fiziksel saldırıya uğradı. Yaşanan olaylar sonucu TFF, açıklamalarda bulundu. Peki, Süper Lig maçları ertelendi mi? İşte, detaylar

Süper Lig ertelendi mi? Son dakika TFF Başkanı açıkladı: Trendyol Süper Lig maçları ertelendi mi, neden ertelendi, maçlar ne zaman oynanacak?

SON DAKİKA

A spor'dan gelen son dakika bilgisine göre Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrasında Türkiye ligleri süresiz olarak ertelendi.

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Süper Lig ertelendi mi? Son dakika TFF Başkanı açıkladı: Trendyol Süper Lig maçları ertelendi mi, neden ertelendi, maçlar ne zaman oynanacak?

TFFHGD'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nden Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, "En üst kademeden alt kademeye kadar tüm hakemlerimize müsabakalara çıkmama çağrımızı buradan ilan ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig ertelendi mi? Son dakika TFF Başkanı açıkladı: Trendyol Süper Lig maçları ertelendi mi, neden ertelendi, maçlar ne zaman oynanacak?

SÜPER LİG'DE BU HAFTA MAÇLAR İPTAL Mİ EDİLDİ?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Müsabaka karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere biterken iki takım da maçı 10 kişi tamamladı.

Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler, son düdüğü çalmasının ardından sahadaki karışıklık esnasında saldırıya uğradı. MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca o esnada Halil Umut Meler'e yumruk attı.

Süper Lig ertelendi mi? Son dakika TFF Başkanı açıkladı: Trendyol Süper Lig maçları ertelendi mi, neden ertelendi, maçlar ne zaman oynanacak?

Yere düşen Meler, daha sonra arbede arasında kaldı. Güvenlik güçleri sahaya girerek olayı kontrol altına aldı. Hakem Halil Umut Meler ve yardımcıları, çevik kuvvet ekiplerinin desteğiyle sahadan çıkartıldı.

SON DAKİKA