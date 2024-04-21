Giriş Tarihi: 21.04.2024 23:24
Güncelleme Tarihi: 21.04.2024
23:24
Süper Lig gol krallığında güncel son durum | Süper Lig gol krallığında birinci kim, Mauro Icardi mi Edin Dzeko mu?
Süper Lig'in 2023-24 sezonunda gol krallığı yarışı kızıştı. Trendyol Süper Lig'de 33. hafta maçları tamamlanırken ligde oluşan gol krallığı sıralaması merak uyandırdı. Gerçekleşen Galatasaray Pendikspor karşılaşması sonrası gol krallığında son durum futbolseverlerin gündeminde yerini aldı. Mauro Icardi ve Edin Dzeko arasında kıyasıya yarış devam ederken sonuç ne oldu? İşte, Süper Lig gol krallığında son durum!