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Haberler Galeri Süper Lig gol krallığında güncel son durum: Yarış kızışıyor! Süper Lig gol krallığında zirvede kim var?
Giriş Tarihi: 21.04.2024 20:21 Güncelleme Tarihi: 21.04.2024 20:26

Süper Lig gol krallığında güncel son durum: Yarış kızışıyor! Süper Lig gol krallığında zirvede kim var?

Süper Lig'in 2023-24 sezonunda gol krallığı yarışı kızıştı. Trendyol Süper Lig'de 33. hafta maçları tamamlanırken ligde oluşan gol krallığı sıralaması merak uyandırdı. Gerçekleşen Galatasaray Pendikspor karşılaşması sonrası gol krallığında son durum futbolseverlerin gündeminde yerini aldı. Mauro Icardi ve Edin Dzeko arasında kıyasıya yarış devam ederken sonuç ne oldu? İşte, Süper Lig gol krallığında son durum!

Süper Lig gol krallığında güncel son durum: Yarış kızışıyor! Süper Lig gol krallığında zirvede kim var?

Süper Lig gol krallığında zirve yarışı sürüyor. 33. hafta maçlarıyla devam eden ligde, zirve yarışında gol krallığı büyük bir heyecanla takip ediliyor. Peki, Süper Lig gol krallığında son durum ne? Süper Lig gol krallığında zirvede kim var? İşte, son durum!

Süper Lig gol krallığında güncel son durum: Yarış kızışıyor! Süper Lig gol krallığında zirvede kim var?

7 - Michy Batshuayi (Fenerbahçe) | 10 gol

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Süper Lig gol krallığında güncel son durum: Yarış kızışıyor! Süper Lig gol krallığında zirvede kim var?

7 - Semih Kılıçsoy (Beşiktaş) | 10 gol

Süper Lig gol krallığında güncel son durum: Yarış kızışıyor! Süper Lig gol krallığında zirvede kim var?

7- Trezeguet (Trabzonspor) | 10 gol

Süper Lig gol krallığında güncel son durum: Yarış kızışıyor! Süper Lig gol krallığında zirvede kim var?

7- İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe) | 10 gol

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