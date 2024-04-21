Giriş Tarihi: 21.04.2024 20:21
Güncelleme Tarihi: 21.04.2024
20:26
Süper Lig gol krallığında güncel son durum: Yarış kızışıyor! Süper Lig gol krallığında zirvede kim var?
Süper Lig'in 2023-24 sezonunda gol krallığı yarışı kızıştı. Trendyol Süper Lig'de 33. hafta maçları tamamlanırken ligde oluşan gol krallığı sıralaması merak uyandırdı. Gerçekleşen Galatasaray Pendikspor karşılaşması sonrası gol krallığında son durum futbolseverlerin gündeminde yerini aldı. Mauro Icardi ve Edin Dzeko arasında kıyasıya yarış devam ederken sonuç ne oldu? İşte, Süper Lig gol krallığında son durum!