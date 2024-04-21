Süper Lig gol krallığında güncel son durum: Yarış kızışıyor! Süper Lig gol krallığında zirvede kim var?

Süper Lig gol krallığında zirve yarışı sürüyor. 33. hafta maçlarıyla devam eden ligde, zirve yarışında gol krallığı büyük bir heyecanla takip ediliyor. Peki, Süper Lig gol krallığında son durum ne? Süper Lig gol krallığında zirvede kim var? İşte, son durum!