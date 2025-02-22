SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU TABLOSU: 22 Şubat 2025 Süper Lig puan sıralamasında son durum ne, hangi takım kaçıncı sırada?

Süper Lig güncel puan durumu tablosu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Pazartesi günü Fenerbahçe, Galatasaray zirve ile puan farkını azaltmanın hesaplarını yapıyor. Diğer tarafta yeni sarı lacivertli ekip ise zirvedeki yerini korumak istiyor. İşte güncel Süper lig puan durumu