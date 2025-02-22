Giriş Tarihi: 22.02.2025 20:48
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025
20:48
SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU TABLOSU: 22 Şubat 2025 Süper Lig puan sıralamasında son durum ne, hangi takım kaçıncı sırada?
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla sürüyor. Zirvedeki Galatasaray ile en yakın takipçisi Fenerbahçe arasındaki puan farkı korunuyor. Sarı-kırmızılı ekip ve sarı-lacivertliler, 24 Şubat Pazartesi günü kozlarını paylaşacak. Dev derbi öncesinde ligdeki puan durumu merak konusu oldu. Peki, 22 Şubat 2025 itibarıyla Süper Lig sıralaması nasıl şekillendi, takımların son durumu ne? İşte Süper Lig puan durumu…