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Haberler Galeri SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU TABLOSU: Süper Lig’de puan durumu sıralamasında son durum ne, hangi takım kaçıncı sırada?
Giriş Tarihi: 13.04.2025 11:06 Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 11:06

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU TABLOSU: Süper Lig’de puan durumu sıralamasında son durum ne, hangi takım kaçıncı sırada?

Süper Lig'de heyecan bu hafta, 31. Hafta mücadeleleri ile devam ediyor. Lider Galatasaray, zorlu Samsunspor deplasmanında hata yapmadı ve 2-0 galip gelmeyi başardı. Üçüncülük mücadelesi veren Beşiktaş ise evinde Başakşehir'e kaybederek kötü gidişatını sürdürdü. Bugün ise Fenerbahçe Sivasspor deplasmanına gidecek. Peki, Süper Lig'de puan durumu sıralamasında son durum ne, hangi takım kaçıncı sırada? İşte Süper Lig puan durumu tablosu

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU TABLOSU: Süper Lig’de puan durumu sıralamasında son durum ne, hangi takım kaçıncı sırada?

Süper Lig'de 31. hafta maçları oynanıyor. Cuma akşamı lider Galatasaray Samsunspor deplasmanından 2-0 galip ayrılmayı başardı. Dün ise Beşiktaş Başakşehir karşısında 2-0'lık yenilgi aldı. Bugün ise Fenerbahçe Sivasspor'a konuk olacak. Peki, Süper Lig'de puan durumu sıralamasında son durum ne, hangi takım kaçıncı sırada?

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU TABLOSU: Süper Lig’de puan durumu sıralamasında son durum ne, hangi takım kaçıncı sırada?

GALATASARAY HATA YAPMADI

Galatasaray Samsunspor deplasmanına konuk olurken karşılaşmadan 2-0 gibi net bir skorla ayrılmayı başardı.

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR KARŞISINDA KAYIP

Beşiktaş'ta kötü gidişat sürüyor. Siyah beyazlı takip dün Başakşehir karşısında kendi sahasında 2-0'lık mağlubiyet aldı.

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SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU TABLOSU: Süper Lig’de puan durumu sıralamasında son durum ne, hangi takım kaçıncı sırada?

FENERBAHÇE SİVASSPOR'A KONUK OLUYOR

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki Sivasspor-Fenerbahçe karşılaşması, 13 Nisan Pazar günü oynanacak. BG Grup 4 Eylül Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak.

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU TABLOSU: Süper Lig’de puan durumu sıralamasında son durum ne, hangi takım kaçıncı sırada?

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ!

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU TABLOSU: Süper Lig’de puan durumu sıralamasında son durum ne, hangi takım kaçıncı sırada?