SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU TABLOSU: Süper Lig’de puan durumu sıralamasında son durum ne, hangi takım kaçıncı sırada?

Süper Lig'de 31. hafta maçları oynanıyor. Cuma akşamı lider Galatasaray Samsunspor deplasmanından 2-0 galip ayrılmayı başardı. Dün ise Beşiktaş Başakşehir karşısında 2-0'lık yenilgi aldı. Bugün ise Fenerbahçe Sivasspor'a konuk olacak. Peki, Süper Lig'de puan durumu sıralamasında son durum ne, hangi takım kaçıncı sırada?