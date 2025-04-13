SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU TABLOSU: Süper Lig’de puan durumu sıralamasında son durum ne, hangi takım kaçıncı sırada?

Giriş Tarihi: 13.04.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025
11:06
Süper Lig'de heyecan bu hafta, 31. Hafta mücadeleleri ile devam ediyor. Lider Galatasaray, zorlu Samsunspor deplasmanında hata yapmadı ve 2-0 galip gelmeyi başardı. Üçüncülük mücadelesi veren Beşiktaş ise evinde Başakşehir'e kaybederek kötü gidişatını sürdürdü. Bugün ise Fenerbahçe Sivasspor deplasmanına gidecek. Peki, Süper Lig'de puan durumu sıralamasında son durum ne, hangi takım kaçıncı sırada? İşte Süper Lig puan durumu tablosu