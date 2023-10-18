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Haberler Galeri Süper Lig maçları bu hafta oynanacak mı, iptal mi edildi? Milli Yas sonrası Süper Lig maçları ertelendi mi, ne zaman oynanacak?
Giriş Tarihi: 18.10.2023 16:24 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 16:24

Süper Lig maçları bu hafta oynanacak mı, iptal mi edildi? Milli Yas sonrası Süper Lig maçları ertelendi mi, ne zaman oynanacak?

İsrail'in Gazze'deki El-Baptist hastanesine saldırısı sonucu 800'den fazla kişi öldü. Türkiye'de bu hain saldırı yüzünden 3 gün boyunca milli yas olacak. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Bugün, gün içinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 3 günlük milli yas ilan edilecek" dedi. Bu noktada, "Süper Lig maçları bu hafta oynanacak mı, ertelendi mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Bu hafta Galatasaray – Beşiktaş derbisi yer alıyorken, Fenerbahçe evinde namağlup Hatay'ı ağırlayacaktı. Peki, Süper Lig maçları bu hafta iptal mi edildi, oynanacak mı? İşte, konu hakkında detaylar

Süper Lig maçları bu hafta oynanacak mı, iptal mi edildi? Milli Yas sonrası Süper Lig maçları ertelendi mi, ne zaman oynanacak?

Süper Lig maçları bu hafta oynanacak mı, iptal mi edildi, ne zaman oynanacak soruları yanıt arıyor. İsrail'in Gazze'ye haince saldırısı sonrası Türkiye Cumhuriyeti'nde 3 gün milli yas ilan edildi. Süper Lig 9'uncu hafta maçları, milli aranın ardından bu hafta devam edecekti. Peki, Süper Lig maçları ertelendi mi? İşte, konu hakkında detaylar

Süper Lig maçları bu hafta oynanacak mı, iptal mi edildi? Milli Yas sonrası Süper Lig maçları ertelendi mi, ne zaman oynanacak?

3 GÜNLÜK MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

İsrail'in düzenlediği saldırının ardından Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edileceği açıklandı. Gelişmeyi AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin duyurdu.

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Süper Lig maçları bu hafta oynanacak mı, iptal mi edildi? Milli Yas sonrası Süper Lig maçları ertelendi mi, ne zaman oynanacak?

Zengin, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda yaşamını yitirenler için Türkiye'de 3 günlük yas ilan edileceğini belirterek, "Bugün, gün içinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 3 günlük yas ilan edilecek" dedi.

Süper Lig maçları bu hafta oynanacak mı, iptal mi edildi? Milli Yas sonrası Süper Lig maçları ertelendi mi, ne zaman oynanacak?

SÜPER LİG MAÇLARI İPTAL Mİ EDİLDİ?

Henüz böyle bir bilgi ajanslara ulaşmadı. Konu hakkında güncelleme olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

Süper Lig maçları bu hafta oynanacak mı, iptal mi edildi? Milli Yas sonrası Süper Lig maçları ertelendi mi, ne zaman oynanacak?

9. HAFTA MAÇ PROGRAMI

21 Ekim 2023

13.30 Kayserispor – Rizespor

16.00 Gaziantep – Antalyaspor

Konyaspor – Pendikspor

19.00 Galatasaray – Beşiktaş

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