Süper Lig maçları bu hafta oynanacak mı, iptal mi edildi? Milli Yas sonrası Süper Lig maçları ertelendi mi, ne zaman oynanacak?

Giriş Tarihi: 18.10.2023 16:24 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 16:24

İsrail'in Gazze'deki El-Baptist hastanesine saldırısı sonucu 800'den fazla kişi öldü. Türkiye'de bu hain saldırı yüzünden 3 gün boyunca milli yas olacak. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Bugün, gün içinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 3 günlük milli yas ilan edilecek" dedi. Bu noktada, "Süper Lig maçları bu hafta oynanacak mı, ertelendi mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Bu hafta Galatasaray – Beşiktaş derbisi yer alıyorken, Fenerbahçe evinde namağlup Hatay'ı ağırlayacaktı. Peki, Süper Lig maçları bu hafta iptal mi edildi, oynanacak mı? İşte, konu hakkında detaylar