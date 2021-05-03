Süper Lig Puan Durumu - 3 Mayıs 2021 TFF Süper Lig Puan cetveli nasıl? 38. Hafta maç sonuçları ve 39. Hafta fikstürü

Türk futbolunun en prestijli ligi olan Spor Toto Süper Lig'de sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte ilk 3 sırada yer alan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki rekabet giderek artmaya devam ediyor. 38. Haftanın son karşılaşmalarından olan Fenerbahçe - BB Erzurumspor mücadelesinin sona ermesiyle birlikte güncel Süper Lig Puan Durumu ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler 3 Mayıs 2021 TFF Süper Lig Puan cetveli nasıl? sorusuna cevap arıyor.