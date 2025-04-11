SÜPER LİG PUAN DURUMU 31. HAFTA | Süper Lig puan durumu sıralamasında son durum ne, lider kaç puanda?

Süper Lig'de 31. hafta maçları oynanırken, zirve mücadelesi ve alt sıralardaki çekişme giderek artıyor. Galatasaray, liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe ise takibini bırakmıyor. Taraftarlar, takımlarının ligdeki konumunu ve puan durumunu yakından takip ediyor. İşte, 31. hafta itibarıyla Süper Lig güncel puan durumu ve detaylar...