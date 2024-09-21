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Haberler Galeri Süper Lig'de beklenen maç! Akıllara kazınan goller ve sürpriz sonuçlar | İşte unutulmaz Fenerbahçe-Galatasaray maçları...
Giriş Tarihi: 21.09.2024 10:37 Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 10:49

Süper Lig'de beklenen maç! Akıllara kazınan goller ve sürpriz sonuçlar | İşte unutulmaz Fenerbahçe-Galatasaray maçları...

Trendyol Süper Lig'de beklenen maç geldi. Ezeli rekabette Fenerbahçe evinde bugün Galatasaray'ı konuk edecek. Zorlu maç öncesinde iki takımın arasında oynanan birçok karşılaşma tarihe damga vurdu. Beklenmeyen sürpriz sonuçlar, kavgaların ve kartların bol olduğu, yıldızların sahne aldığı ve atılan birçok güzel gollerin olduğu unutulmaz maçlar tarihteki yerini aldı. İşte ezeli derbide unutulmayan Fenerbahçe-Galatasaray maçları...

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Süper Lig’de beklenen maç! Akıllara kazınan goller ve sürpriz sonuçlar | İşte unutulmaz Fenerbahçe-Galatasaray maçları...

Trendyol Süper Lig'de herkesin merakla beklediği maçta Fenerbahçe bugün ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Jose Mourinho, bu sezon ilk derbisini Cimbom'a şarkı oynayacak.

Süper Lig’de beklenen maç! Akıllara kazınan goller ve sürpriz sonuçlar | İşte unutulmaz Fenerbahçe-Galatasaray maçları...

Ezeli rekabette bugüne kadar birçok maçta sürpriz sonuçlar ve atılan müthiş goller tarihe geçti. İşte Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde akıllara kazınan 25 karşılaşma...

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Süper Lig’de beklenen maç! Akıllara kazınan goller ve sürpriz sonuçlar | İşte unutulmaz Fenerbahçe-Galatasaray maçları...

ÇAĞLAR ATTI, FENER KAZANDI

Galatasaray 0-1 Fenerbahçe

19 Mayıs 2024 | Geride bıraktığımız sezonda Kadıköy'de oynanan karşılaşma 0-0 sona ermişti. İkinci maçta ise Fenerbahçe, 10 kişi kalmasına rağmen Galatasaray'ı Çağlar Söyüncü'nün attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Süper Lig’de beklenen maç! Akıllara kazınan goller ve sürpriz sonuçlar | İşte unutulmaz Fenerbahçe-Galatasaray maçları...

'ŞAMPİYON' ŞANS TANIMADI

Galatasaray - Fenerbahçe: 3-0

4 HAZİRAN 2023 | Tarihindeki 23. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, 'şampiyon' unvanıyla çıktığı derbide ezeli rakibini 3-0 mağlup etti ve büyük sevinç yaşadı.

Süper Lig’de beklenen maç! Akıllara kazınan goller ve sürpriz sonuçlar | İşte unutulmaz Fenerbahçe-Galatasaray maçları...

KADIKÖY'DE RAHAT GALİBİYET

Fenerbahçe - Galatasaray: 0-3

8 OCAK 2023 | 2022 FIFA Dünya Kupası arası nedeniyle 1 aylık aranın ardından Kadıköy'de karşılaşan iki ezeli rakibin maçında kazanan rahat bir skorla Galatasaray oldu.

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