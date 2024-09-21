Giriş Tarihi: 21.09.2024 10:37
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024
10:49
Süper Lig'de beklenen maç! Akıllara kazınan goller ve sürpriz sonuçlar | İşte unutulmaz Fenerbahçe-Galatasaray maçları...
Trendyol Süper Lig'de beklenen maç geldi. Ezeli rekabette Fenerbahçe evinde bugün Galatasaray'ı konuk edecek. Zorlu maç öncesinde iki takımın arasında oynanan birçok karşılaşma tarihe damga vurdu. Beklenmeyen sürpriz sonuçlar, kavgaların ve kartların bol olduğu, yıldızların sahne aldığı ve atılan birçok güzel gollerin olduğu unutulmaz maçlar tarihteki yerini aldı. İşte ezeli derbide unutulmayan Fenerbahçe-Galatasaray maçları...