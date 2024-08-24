Giriş Tarihi: 24.08.2024 15:15
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024
15:15
Süper Lig’de ertelenen 3. hafta maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak? Başakşehir, Trabzonspor ve Galatasaray maçlarını ne zaman oynayacak?
Süper Lig'de 3. hafta maçları oynanıyor. Karşılaşmaları canlı olarak takip eden futbolseverler ise Başakşehir, Trabzonspor ve Galatasaray maçlarının ne zaman oynanacağını merak ediyor. Takımlarımızın bu hafta oynayacağı maçlar Avrupa kupalarında mücadele etmeleri nedeniyle ertelendi. Peki, Süper Lig'de ertelenen 3. hafta maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak? Başakşehir, Trabzonspor ve Galatasaray maçlarını ne zaman oynayacak? İşte detaylar;