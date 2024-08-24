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Giriş Tarihi: 24.08.2024 15:15 Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 15:15

Süper Lig’de ertelenen 3. hafta maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak? Başakşehir, Trabzonspor ve Galatasaray maçlarını ne zaman oynayacak?

Süper Lig'de 3. hafta maçları oynanıyor. Karşılaşmaları canlı olarak takip eden futbolseverler ise Başakşehir, Trabzonspor ve Galatasaray maçlarının ne zaman oynanacağını merak ediyor. Takımlarımızın bu hafta oynayacağı maçlar Avrupa kupalarında mücadele etmeleri nedeniyle ertelendi. Peki, Süper Lig'de ertelenen 3. hafta maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak? Başakşehir, Trabzonspor ve Galatasaray maçlarını ne zaman oynayacak? İşte detaylar;

Süper Lig’de ertelenen 3. hafta maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak? Başakşehir, Trabzonspor ve Galatasaray maçlarını ne zaman oynayacak?

Süper Lig'de üçüncü hafta maçlarının bazıları temsilcilerimizin Avrupa kupalarında mücadele etmesi nedeniyle ertelendi. Beşiktaş'ın bay geçtiği haftada Galatasaray, Başakşehir ve Trabzonspor'un maçları ertelendi. Peki, Süper Lig'de ertelenen 3. hafta maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak? Başakşehir, Trabzonspor ve Galatasaray maçlarını ne zaman oynayacak? İşte detaylar;

Süper Lig’de ertelenen 3. hafta maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak? Başakşehir, Trabzonspor ve Galatasaray maçlarını ne zaman oynayacak?

SÜPER LİG ERTELENEN MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada ertelenen karşılaşmaların tam tarihlerinin ilerleyen günlerde duyurulacağı paylaşıldı.

Ertelenen maçlar 17,18,19, 24, 25, 26 Eylül tarihlerinde oynanacak.

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Süper Lig’de ertelenen 3. hafta maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak? Başakşehir, Trabzonspor ve Galatasaray maçlarını ne zaman oynayacak?

3. hafta oynanacak Galatasaray, Başakşehir ve Trabzonspor maçları ertelendi. Beşiktaş, daha önce açıklanan fikstüre göre 3. haftayı bay geçti.

NİHAİ PROGRAM SONRA İLAN EDİLECEK

TFF'den yapılan yazılı açıklamada;

"Bu sezon ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden kulüplerimizden Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Lig Aşaması, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir FK kulüplerimiz ise UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda mücadele etmektedir.

Süper Lig’de ertelenen 3. hafta maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak? Başakşehir, Trabzonspor ve Galatasaray maçlarını ne zaman oynayacak?

Play-off müsabakaları, Avrupa kupalarında lig aşamasına kalmadan önceki son aşama olması sebebiyle özellikle ülke puanı açısından oldukça önemlidir. Bu sebeple, play-off aşamasında maç yapacak olan kulüplerimiz ile yapılan istişareler sonucunda, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken Galatasaray - Gaziantep FK, Trabzonspor - Bellona Kayserispor ve Samsunspor - RAMS Başakşehir FK müsabakaları federasyonumuz tarafından ertelenmiştir. UEFA Avrupa Ligi Play-Off müsabakası oynayacak olan Beşiktaş kulübümüz ise fikstür gereği 3. haftayı bay geçmektedir.

Ertelenen Galatasaray - Gaziantep FK müsabakası 24, 25, 26 Eylül tarihlerinden birinde, Trabzonspor - Bellona Kayserispor ve Samsunspor - RAMS Başakşehir FK müsabakaları ise 17, 18 veya 19 Eylül tarihlerinde oynanacaktır. Nihai program daha sonra ilan edilecektir.

Avrupa kupalarında mücadele eden kulüplerimize başarılar dileriz."

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