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Haberler Galeri Süper Lig'de kritik maçlar! Avrupa yarışı ve küme düşme hattı alev alev... | CANLI
Giriş Tarihi: 12.05.2024 11:19 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 18:56

Süper Lig'de kritik maçlar! Avrupa yarışı ve küme düşme hattı alev alev... | CANLI

Süper Lig'de heyecan fırtınası bugün saat 19.00'da oynanan 10 maçla devam ediyor... Bir yanda şampiyonluk yarışındaki kritik Fatih Karagümrük-Galatasaray ve Fenerbahçe-Kayserispor maçları, diğer yanda küme düşme hattındaki takımların zorlu karşılaşmaları var... Bunun yanı sıra üçüncü ve dördüncü sıra için de Trabzonspor, Başakşehir, Beşiktaş'ın devam eden amansız yarışı bulunuyor. Tüm takımların gözü birbirlerinin karşılaşmalarında... İşte Süper Lig'de şampiyonluk, Avrupa kupaları ve küme düşme hattındaki tüm maçların detayları ve CANLI anlatımları...

Süper Lig’de kritik maçlar! Avrupa yarışı ve küme düşme hattı alev alev... | CANLI

Süper Lig'de heyecan fırtınası bugün 19.00'da oynanacak 10 maçla devam edecek. Bir yanda şampiyonluk yarışındaki Galatasaray ile Fenerbahçe bir yanda küme düşme hattındaki takımların zorlu eşleşmeleri...

Süper Lig’de kritik maçlar! Avrupa yarışı ve küme düşme hattı alev alev... | CANLI

Bunun yanı sıra üçüncü ve dördüncü sıra için devam eden amansız yarışta da tüm takımların gözü birbirlerinin karşılaşmalarında olacak.

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Süper Lig’de kritik maçlar! Avrupa yarışı ve küme düşme hattı alev alev... | CANLI

FIRTINA ÜÇÜNCÜLÜK İÇİN HATA İSTEMİYOR

İstanbulspor'u ağırlayacak olan Trabzonspor, rakibi karşısında hata yapmadan kazanarak üçüncü sıradaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Karşılaşma Fırtına'nın cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak. Bu müsabakanın ardından Trabzonspor'un 1 maçlık cezası kalacak.

İSTANBULSPOR-TRABZONSPOR | CANLI ANLATIM

Süper Lig’de kritik maçlar! Avrupa yarışı ve küme düşme hattı alev alev... | CANLI

TRABZONSPOR - İSTANBULSPOR 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Bardhi, Umut, Pepe, Visca, Fountas, Onuachu.
İstanbulspor: Mücahit, Duhaney, Mehmet, Okan, Coly, Ali, Mode, Florian, Sambissa, Jackson, Mendy.

Süper Lig’de kritik maçlar! Avrupa yarışı ve küme düşme hattı alev alev... | CANLI

KARTAL ZORLU ALANYA DEPLASMANINDA

Ligde çıktığı 35 maçta 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya 54 puanla 5. sırada girdi. Siyah-Beyazlılar, zorlu Alanya deplasmanında kazanıp üzerindeki rakipleri Trabzonspor ve Başakşehir'in puan kaybetmesini bekleyecek.

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ | CANLI ANLATIM

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