Giriş Tarihi: 12.05.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 12.05.2024
18:56
Süper Lig'de kritik maçlar! Avrupa yarışı ve küme düşme hattı alev alev... | CANLI
Süper Lig'de heyecan fırtınası bugün saat 19.00'da oynanan 10 maçla devam ediyor... Bir yanda şampiyonluk yarışındaki kritik Fatih Karagümrük-Galatasaray ve Fenerbahçe-Kayserispor maçları, diğer yanda küme düşme hattındaki takımların zorlu karşılaşmaları var... Bunun yanı sıra üçüncü ve dördüncü sıra için de Trabzonspor, Başakşehir, Beşiktaş'ın devam eden amansız yarışı bulunuyor. Tüm takımların gözü birbirlerinin karşılaşmalarında... İşte Süper Lig'de şampiyonluk, Avrupa kupaları ve küme düşme hattındaki tüm maçların detayları ve CANLI anlatımları...