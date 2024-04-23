Giriş Tarihi: 23.04.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
11:14
Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yeniden yapılıyor! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları, puan durumu ve tüm ihtimaller
Trendyol Süper Lig'de zirve yarışı alev aldı. Fenerbahçe dün Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı ve 1 puanla döndü. Bu sonucun ardından Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 4'e yükseldi. Son 5 haftaya girilirken iki takım da artık hata yapmak istemiyor. İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları, puan durumu ve tüm ihtimaller...