Süper Lig’de şampiyonluk hesapları yeniden yapılıyor! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kalan maçları, puan durumu ve tüm ihtimaller

Süper Lig'de zirve yarışı alev aldı. Son dönemlerin en çekişmeli yarışına sahne olan sezonda Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki kıyasıya mücadele devam ediyor. Fenerbahçe'nin puan kaybettiği ve Galatasaray'ın kazandığı haftanın ardından gözler kalan maçlara ve puan hesaplamalarına çevrildi. İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları, puan durumu ve tüm ihtimaller...