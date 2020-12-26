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'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım

Süper Lig'de 15. hafta öncesi şampiyonluk oranları değişti. İddia Risk Kurulu, yeni şampiyonluk oranlarını yayınladı. İşte favori takım...

Giriş Tarihi: 26.12.2020 13:23 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 13:23
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım

'de şampiyonluk yarışı nefesleri kesiyor. , , ve sezon sonunda ipi göğüslemenin hesaplarını yaparken ile FK da flaş ekipler olarak göze çarptı. Son şampiyon Medipol ise çıkış yakalamanın peşinde. İddia Risk Kurulu, şampiyonluk oranlarını güncelledi. İşte favori takım...

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım

BB. Erzurumspor 3000

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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım

MKE Ankaragücü 3000

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım

Denizlispor 2000

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım

2000

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