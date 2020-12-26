Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefesleri kesiyor. Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe sezon sonunda ipi göğüslemenin hesaplarını yaparken Alanyaspor ile Gaziantep FK da flaş ekipler olarak göze çarptı. Son şampiyon Medipol Başakşehir ise çıkış yakalamanın peşinde. İddia Risk Kurulu, şampiyonluk oranlarını güncelledi. İşte favori takım...