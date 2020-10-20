Süper Lig'in 5. haftası Galatasaray - Alanyaspor maçı ile sona erdi. Akdeniz ekibi, lider geldiği İstanbul'dan yine lider ayrılmış oldu. 5. hafta itibari ile Galatasaray ve Trabzonspor'da düşüş sürerken, Başakşehir ilk galibiyetini aldı. Fenerbahçe ise rakipleri ile farkı bu hafta da açtı. İşte yeni şampiyonluk oranları ve tarihi fark... Süper Lig'in 5. haftası geride kaldı. Şampiyonluk adaylarından Beşiktaş'ın 'bay' geçtiği haftada kazananlar Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir oldu. Depaslamda Göztepe'yi yenen sarı-lacivertliler ile yine dış sahada Trabzonspor'u mağlup eden Başakşehir, haftayı karlı kapattı. Galatasaray ve Trabzonspor'da ise kan kaybı sürdü. Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor mağlubiyeti ile birlikte son 3 haftada 1 puan toplayabildi. Fırtına da Gaziantep FK beraberliğinin ardından Başakşehir karşısında sahadan puansız ayrıldı. FENERBAHÇE'YE REKOR ORAN! 5. hafta sonunda iddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi. Yeni oranlara göre Fenerbahçe açık ara favori oldu. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın değişen oranlarının ardından 5. hafta sonunda ilk kez bir takım bu kadar öne çıkmış oldu. İşte yeni ve eski oranlar; FENERBAHÇE Yeni oran: 1.90