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'de şampiyonluk oranları güncellendi! Tarihi fark

'in 5. haftası - maçı ile sona erdi. ekibi, lider geldiği 'dan yine lider ayrılmış oldu. 5. hafta itibari ile Galatasaray ve 'da düşüş sürerken, ilk galibiyetini aldı. ise rakipleri ile farkı bu hafta da açtı. İşte yeni şampiyonluk oranları ve tarihi fark...

Giriş Tarihi: 20.10.2020 18:30 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 18:30
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Tarihi fark

'in 5. haftası geride kaldı. Şampiyonluk adaylarından 'ın 'bay' geçtiği haftada kazananlar ve Medipol oldu.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Tarihi fark

Depaslamda Göztepe'yi yenen sarı-lacivertliler ile yine dış sahada 'u mağlup eden , haftayı karlı kapattı.

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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Tarihi fark

ve 'da ise kan kaybı sürdü. Sarı-kırmızılılar, mağlubiyeti ile birlikte son 3 haftada 1 puan toplayabildi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Tarihi fark

Fırtına da FK beraberliğinin ardından karşısında sahadan puansız ayrıldı.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Tarihi fark

FENERBAHÇE'YE REKOR ORAN!

5. hafta sonunda iddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi. Yeni oranlara göre açık ara favori oldu.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Tarihi fark

ve 'ın değişen oranlarının ardından 5. hafta sonunda ilk kez bir takım bu kadar öne çıkmış oldu.

İşte yeni ve eski oranlar;

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Tarihi fark

FENERBAHÇE

Yeni oran: 1.90
Eski oran: 2.55

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