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Haberler Galeri Süper Lig’de son 5 sezonun en fiyasko transferleri listelendi! İşte üç büyüklerin hayal kırıklığı yaratan oyuncu transferleri...
Giriş Tarihi: 27.09.2024 13:43 Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 13:44

Süper Lig’de son 5 sezonun en fiyasko transferleri listelendi! İşte üç büyüklerin hayal kırıklığı yaratan oyuncu transferleri...

Her sezon transfer çılgınlığının en yüksek düzeyde yaşandığı Süper Lig'de başta Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın olmak üzere kadrolarında beklentilerin altında kalan çok fazla futbolcu ortaya çıktı. Son 5 sezonda üç büyüklerin yaptığı en fiyasko transferleri derlediğimiz haberimizde görünce hatırlamayacağınız oyuncular da mevcut. İşte Süper Lig'de son 5 sezonun hayal kırıklığı yaratan transferleri...

Süper Lig’de son 5 sezonun en fiyasko transferleri listelendi! İşte üç büyüklerin hayal kırıklığı yaratan oyuncu transferleri...

Trendyol Süper Lig'de başta Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın olmak üzere kadrolarında beklentilerin altında kalan çok fazla futbolcu oldu. Son 5 sezonda üç büyüklerin yaptığı en kötü transferleri haberimizde görünce hatırlamayacağınız oyuncular var. İşte Süper Lig'de son 5 sezonun en kötü transferleri...

Süper Lig’de son 5 sezonun en fiyasko transferleri listelendi! İşte üç büyüklerin hayal kırıklığı yaratan oyuncu transferleri...

19/20 SEZONU | BEŞİKTAŞ

Adem Ljajic – 6.5 milyon Euro

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Süper Lig’de son 5 sezonun en fiyasko transferleri listelendi! İşte üç büyüklerin hayal kırıklığı yaratan oyuncu transferleri...

Douglas – Bedelsiz

Süper Lig’de son 5 sezonun en fiyasko transferleri listelendi! İşte üç büyüklerin hayal kırıklığı yaratan oyuncu transferleri...

Tyler Boyd – 2.4 milyon Euro

Süper Lig’de son 5 sezonun en fiyasko transferleri listelendi! İşte üç büyüklerin hayal kırıklığı yaratan oyuncu transferleri...

20/21 SEZONU | BEŞİKTAŞ

Bernard Mensah – Kiralık: 450 bin Euro

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