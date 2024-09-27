Süper Lig’de son 5 sezonun en fiyasko transferleri listelendi! İşte üç büyüklerin hayal kırıklığı yaratan oyuncu transferleri...

Trendyol Süper Lig'de başta Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın olmak üzere kadrolarında beklentilerin altında kalan çok fazla futbolcu oldu. Son 5 sezonda üç büyüklerin yaptığı en kötü transferleri haberimizde görünce hatırlamayacağınız oyuncular var. İşte Süper Lig'de son 5 sezonun en kötü transferleri...