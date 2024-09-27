Giriş Tarihi: 27.09.2024 13:43
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024
13:44
Süper Lig’de son 5 sezonun en fiyasko transferleri listelendi! İşte üç büyüklerin hayal kırıklığı yaratan oyuncu transferleri...
Her sezon transfer çılgınlığının en yüksek düzeyde yaşandığı Süper Lig'de başta Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın olmak üzere kadrolarında beklentilerin altında kalan çok fazla futbolcu ortaya çıktı. Son 5 sezonda üç büyüklerin yaptığı en fiyasko transferleri derlediğimiz haberimizde görünce hatırlamayacağınız oyuncular da mevcut. İşte Süper Lig'de son 5 sezonun hayal kırıklığı yaratan transferleri...