Süper Lig'den 3 dev 2021 yılı boyunca sosyal medyayı salladı! İşte Twitter'da en çok etkileşim alan kulüpler...
Dünyanın en çok takipçisi bulunan spor dalları arasında zirveye oynayan futbol, 2021 yılı boyunca yine en çok konuşulan spor dallarından birisi oldu. 2021 takvim yılında Twitter üzerinde en çok etkileşim alan kulüpler belli oldu. Deportes&Finanzas isimli araştırma merkezinin derlediği listeye göre, Süper Lig'in 3 devi, dünyanın en büyük kulüplerini bu alanda geride bıraktı. İşte Twitter'da en çok etkileşim alan kulüpler...