Süper Lig'de heyecan son hafta mücadeleleri ile devam ediyor. Süper Lig'de sezonun son maçları oynanırken, 'Süper Lig'den düşen ve Süper Lig'e yükselen takımlar' futbolseverler tarafından merak edilmeye başlandı. Bilindiği üzere sezonu şampiyon tamamlamayı başaran takım Trabzonspor oldu. Öte yandan alt ligden hangi takımların geleceği de merak ediliyor. Peki 2022 Süper Lig'e yükselen ve düşen takımlar hangileri? İşte detaylar;

SÜPER LİG'DE DÜŞEN VE YÜKSELEN TAKIMLAR BELLİ OLDU MU?

2021-2022 sezonunda Süper Lig'e veda eden takımlar belli oldu.