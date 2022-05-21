Süper Lig'de sezonun son maçları bu hafta oynanıyor. Bilindiği üzere 2021-2022 sezonu şampiyona Trabzon oldu. Bu noktada, 'Süper Lig'den düşen ve Süper Lig'e yükselen takımlar' futbolseverler tarafından merak edilmeye başlandı. Birbirinden zorlu maçların oynandığı sezonda Süper Lig'den düşen takımlar belli olurken, play-offtan yükselecek olan takımlarda netleşmeye başladı. Peki, Süper Lig'de düşen ve Süper Lig'e yükselen takımlar hangileri? Süper Ligden küme düşen takımlar hangileri? İşte detaylar;