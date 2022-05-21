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Haberler Galeri Süper Lig’den düşen ve yükselen takımlar hangileri? Süper Lig’den hangi takım düştü?
Giriş Tarihi: 21.05.2022 19:49 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022 19:49

Süper Lig’den düşen ve yükselen takımlar hangileri? Süper Lig’den hangi takım düştü?

Süper Lig'de sezonun son maçları bu hafta oynanıyor. Bilindiği üzere 2021-2022 sezonu şampiyona Trabzon oldu. Bu noktada, 'Süper Lig'den düşen ve Süper Lig'e yükselen takımlar' futbolseverler tarafından merak edilmeye başlandı. Birbirinden zorlu maçların oynandığı sezonda Süper Lig'den düşen takımlar belli olurken, play-offtan yükselecek olan takımlarda netleşmeye başladı. Peki, Süper Lig'de düşen ve Süper Lig'e yükselen takımlar hangileri? Süper Ligden küme düşen takımlar hangileri? İşte detaylar;

Süper Lig’den düşen ve yükselen takımlar hangileri? Süper Lig’den hangi takım düştü?

Süper Lig'de heyecan son hafta mücadeleleri ile devam ediyor. Süper Lig'de sezonun son maçları oynanırken, 'Süper Lig'den düşen ve Süper Lig'e yükselen takımlar' futbolseverler tarafından merak edilmeye başlandı. Bilindiği üzere sezonu şampiyon tamamlamayı başaran takım Trabzonspor oldu. Öte yandan alt ligden hangi takımların geleceği de merak ediliyor. Peki 2022 Süper Lig'e yükselen ve düşen takımlar hangileri? İşte detaylar;

SÜPER LİG'DE DÜŞEN VE YÜKSELEN TAKIMLAR BELLİ OLDU MU?

2021-2022 sezonunda Süper Lig'e veda eden takımlar belli oldu.

Süper Lig’den düşen ve yükselen takımlar hangileri? Süper Lig’den hangi takım düştü?

ŞAMPİYON TRABZONSPOR OLDU!

2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu şampiyonu Trabzonspor oldu.

KÜME DÜŞEN TAKIMLAR BELLİ OLDU MU?

Spor Toto Süper Lig'de Ahmet Çalık Sezonu'nda lige veda eden takımlar Altay ve Çaykur Rizespor, Göztepe ile Yeni Malatyaspor oldu.

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Süper Lig’den düşen ve yükselen takımlar hangileri? Süper Lig’den hangi takım düştü?

SÜPER LİG'E HANGİ TAKIMLAR ÇIKTI?

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen ilk iki takım Ankaragücü ve Ümraniyespor oldu.

Üçüncü takım ise Bandırmaspor, İstanbulspor, BB Erzurumspor ve (Eyüpspor-Tuzlaspor-Samsunspor üçlüsünden biri) arasında oynanacak play-off maçları sonrası belli olacak.

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