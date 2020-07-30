TFF 1. Lig Play-Off finali: Adana Demirspor Karagümrük maçı hangi kanalda ve şifresiz mi? Adana Demirspor Karagümrük final maçı ne zaman, saat kaçta?
25. FİNAL
İlk olarak 1978-1979 sezonunda uygulanan play-off sistemi bu yıl 25. kez oynanıyor. Play-off'ta daha önce 18 takım Süper Lig'e yükselmeyi başardı.
Kasımpaşa'nın 3 kez mutlu sona ulaştığı play-off finalinde Eskişehirspor, Göztepe, Konyaspor ve Sakaryaspor 2'şer, Adana Demirspor, Alanyaspor, Antalyaspor, Boluspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Kayserispor, Malatyaspor, Mersin İdmanyurdu, Orduspor, Şekerspor ve Zeytinburnuspor ise birer kez Süper Lig'e çıktı.
1993-1994 sezonunda oynanan play-off'ta iki takım birden Süper Lig vizesi almıştı.
ANKARA'DA 8. FİNAL
Ankara, 8. kez TFF 1. Lig play-off finaline ev sahipliği yapacak. Başkentte daha önce 1993-1994, 1995-1996, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 ve 2011-2012'de play-off finali oynanmıştı. Play-off finaline İstanbul 5, Antalya 4, Konya 3, Eskişehir ve İzmir 2, Bursa ise 1 kez ev sahipliği yapmıştı.