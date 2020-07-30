TFF 1. Lig Play-Off finali: Adana Demirspor Karagümrük maçı hangi kanalda ve şifresiz mi? Adana Demirspor Karagümrük final maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig'e yükselecek üçüncü ve son takım, Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak olan TFF 1. Lig Play-Off final maçının ardından belli olacak. Ankara'da karşılaşacak olan Adana Demirspor ile Karagümrük, Hatayspor ve B.B. Erzurumspor'un ardından Süper Lig biletini cebine alan son takım olmak istiyor. Bu sezon Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanan iki 1. Lig maçı da berabere bitti. İki takımın daha önceki sekiz karşılaşmasında taraflar dörder galibiyet almıştı.

ADANA DEMİRSPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK, ŞİFRESİZ Mİ?

Zorlu geçmesine kesin gözü ile bakılan mücadele yaklaştıkça, 'Adana Demirspor Karagümrük maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi ve saat kaçta?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki, TFF 1. Lig Play-Off finali kapsamındaki Adana Demirspor Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İşte, her iki takım cephesinden son gelişmeler ve mücadelenin canlı yayın kanalı;