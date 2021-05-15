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Haberler Galeri Süper Lig'e yükselen takımlar: 2021 TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkan takımlar belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 15.05.2021 09:59 Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 10:10

'e yükselen takımlar: 2021 TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkan takımlar belli oldu mu?

'de şampiyonluk yarışı bugün sona eriyor. Şampiyonun yanı sıra Süper Lig'e yükselen takımlar da futbolseverler için merak konusu oldu. Türkiye liglerindeki son puan durumuna göre küme düşüen ve Süper Lige yükselen takımlar belli oldu. Buna göre, 2020-2021 sezonunda Süper Lige hangi takımlar çıktı, TFF 1. Lig'den Süper Lige çıkan takımlar belli oldu mu? İşte, 15 Mayıs itibarıyla, Süper Lig'de son durum ve Süper Lig'e çıkan takımlar...

Süper Lig'e yükselen takımlar: 2021 TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkan takımlar belli oldu mu?

'e yükselen takımlar, bugün sona erecek Spor Toto Süper Lig şampiyonluk yarışı öncesi merak konusu oldu. Türkiye'de liglerde hem üst sıralarda bulunan takımlar hem de küme düşme hattındakiler futbolseverler tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta, Süper Lig'e çıkan iki takım belli olmuştu. Mevcut puan durumlarına göre, TFF 1. Lig'den Süper Lige çıkan takımlar belli oldu mu, Süper Lige hangi takımlar çıktı? İşte, Süper Lige yükselen takımlar hakkında bilgiler...

SÜPER LİG'E DİREKT ÇIKAN TAKIMLAR BELLİ OLDU

Son hafta öncesinde Akhisarspor, Ankaraspor ve Eskişehirspor'un veda ettiği ligde Süper Lig'e direkt yükselen takımlar geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmaların ardından belli oldu.

Süper Lig'e yükselen takımlar: 2021 TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkan takımlar belli oldu mu?

TFF 1. LİGDEN SÜPER LİG'E ÇIKAN TAKIMLAR

  1. Adana Demirspor (Şampiyon)
  2. Giresunspor
  3. ...

Puan eşitliği halinde rakiplerinin gerisinde kalacak Yılport Samsunspor'un vizesi alabilmesi için üzerindeki iki takımı puan olarak geçmesi gerekiyor.

İlk 3 sıradaki takımdan birisinin play-off mücadelesi vereceği ligde 61 puanlı İstanbulspor ve 60 puana sahip Altay play-off oynamayı garantiledi. Play-off oynayacak son ekip 57 puanlı Altınordu veya 55 puana sahip Ankara Keçiörengücü'nden biri olacak.

Play-off yarı final eşleşmelerinde lig üçüncüsü ile altıncısı, lig dördüncüsü ile beşincisi karşılaşacak.

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Süper Lig'e yükselen takımlar: 2021 TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkan takımlar belli oldu mu?

Adana Demirspor

TFF 1. Lig'de son hafta öncesi 'e çıkma ihtimali bulunan ekiplerden Adana Demirspor, daha önce 1972-1973, 1986-1987, 1990-1991 ve 1993-1994 sezonlarında Süper Lig'e yükselmeyi başardı.

Süper Lig'den 1994-1995'ten beri uzakta kalan Adana Demirspor'da bu sezon 3. teknik direktör olarak çalışan Samet Aybaba, 1996-1997'de Kayserispor'u ve 2016-2017'de de Sivasspor'u Süper Lig'e taşıdı.

Aybaba'nın Kayserispor'u Süper Lig'e taşıdığı sezon GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş de Kayserispor'da forma giyiyordu.

Süper Lig'e yükselen takımlar: 2021 TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkan takımlar belli oldu mu?

GZT Giresunspor

En son 1970-1971 sezonunda vizesi alan GZT Giresunspor, 6 sezon mücadele ettiği Süper Lig'de 1976-1977'den beri yer almıyor.

Futbolculuğu döneminde 1996-1997'de Kayserispor'la, 2005-2006'da Antalyaspor'la Süper Lig'e çıkan GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, bu sefer teknik adamlık kariyerinde bunu başarmak için mücadele edecek.

Süper Lig'e yükselen takımlar: 2021 TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkan takımlar belli oldu mu?

Yılport Samsunspor

TFF 1. Lig'de daha önce 7 kez vizesi alan Yılport Samsunspor, en fazla Süper Lig'e çıkan ekip konumunda bulunuyor. 1968-1969, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993 ve 2010-2011'de Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren Samsunspor, daha önce 30 yıl Süper Lig'de mücadele etti.

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