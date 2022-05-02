Giriş Tarihi: 02.05.2022 18:53
Güncelleme Tarihi: 02.05.2022
18:54
Süper Lig'i sallayan genç yıldız devleri peşine taktı! Jackson Muleka için beklenmedik talip...
Süper Lig'de bu sezonun flaş takımlarından birisi olan Kasımpaşa, devre arasında kadrosuna kattığı genç yıldızla ligin son haftalarına damga vurdu. Kasımpaşa'nın satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı Jackson Muleka, Süper Lig'de devre arası transfer olmasına rağmen gol krallığı yarışına girdi bile. Bununla birlikte önemli takımları peşine takan Muleka için dikkat çeken bir transfer iddiası geldi.