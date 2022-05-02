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Haberler Galeri Süper Lig'i sallayan genç yıldız devleri peşine taktı! Jackson Muleka için beklenmedik talip...
Giriş Tarihi: 02.05.2022 18:53 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022 18:54

Süper Lig'i sallayan genç yıldız devleri peşine taktı! Jackson Muleka için beklenmedik talip...

Süper Lig'de bu sezonun flaş takımlarından birisi olan Kasımpaşa, devre arasında kadrosuna kattığı genç yıldızla ligin son haftalarına damga vurdu. Kasımpaşa'nın satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı Jackson Muleka, Süper Lig'de devre arası transfer olmasına rağmen gol krallığı yarışına girdi bile. Bununla birlikte önemli takımları peşine takan Muleka için dikkat çeken bir transfer iddiası geldi.

Süper Lig’i sallayan genç yıldız devleri peşine taktı! Jackson Muleka için beklenmedik talip...

Süper Lig'de bu sezonun ilk yarısını ligin alt sıralarında tamamlayan Kasımpaşa, ikinci yarıda yaptığı teknik direktör değişikliği ve kadro takviyesiyle flaş bir performansa imza attı.

Süper Lig’i sallayan genç yıldız devleri peşine taktı! Jackson Muleka için beklenmedik talip...

Teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde olağanüstü bir çıkış yakalayan İstanbul ekibi, 47 puana ulaştı ve 35. haftayı 12. sırada tamamladı.

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Süper Lig’i sallayan genç yıldız devleri peşine taktı! Jackson Muleka için beklenmedik talip...

Kasımpaşa'nın yükselen performansına en büyük katkıyı yapan isim ise devre arasında transfer olan Jackson Muleka oldu.

Süper Lig’i sallayan genç yıldız devleri peşine taktı! Jackson Muleka için beklenmedik talip...

Henüz 22 yaşındaki Demokratik Kongolu golcü oyuncu, Süper Lig'e damga vuran bir performans sergiliyor. 11 maçta 12 gole imza atan Muleka, gol krallığı yarışında kendisini gösterdi.

Süper Lig’i sallayan genç yıldız devleri peşine taktı! Jackson Muleka için beklenmedik talip...

Muleka'nın bu performansına ise hem Süper Lig'in dev kulüpleri hem de Avrupa'nın önemli takımları kayıtsız kalmadı.

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