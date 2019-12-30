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  • Süper Lig'in 2 yıldızı Galatasaray'a! Ön protokol imzaları atıldı

Süper Lig'in 2 yıldızı 'a! Ön protokol imzaları atıldı

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederek önemli bir 3 puanın sahibi olmuştu. Sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatan sarı-kırmızılılarda gözler artık tamamen ara transfer dönemine çevrildi. Listesindeki birçok yıldızın transferinde sona gelen Cimbom'da takıma katılacak isimler netlik kazanmaya başladı. Galatasaray, Fatih Terim'in isteği üzerine 2 yıldız futbolcu ile ön protokol anlaşması imzaladı. İşte Galatasaray'ı ocakta bekleyen gelişmeler ve transfer raporu...

Giriş Tarihi: 30.12.2019 21:52 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 21:56
Süper Lig'in 2 yıldızı Galatasaray'a! Ön protokol imzaları atıldı

Süper Lig'in ilk yarısında beklediği performansı gösteremeyen , Şampiyonlar Ligi'ne erken veda etmiş ve ligde istediği sıralamada yer alamamıştı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de ilk 17 hafta itibarıyla topladığı 27 puanla 7'inci sırada yer buldu.

Süper Lig'in 2 yıldızı Galatasaray'a! Ön protokol imzaları atıldı

Süper Lig'in ilk yarısını lider kapatan Sivasspor'un 10 puan gerisinde kalan 'da teknik direktör Fatih Terim ocak ayında yaşanacak değişikliklerin sinyalini vermişti. Radikal kararlar alacaklarını ifade eden Kurt hoca ilk olarak Steven Nzonzi'yi kadro dışı bırakarak değişimin ilk adımını atmıştı.

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Süper Lig'in 2 yıldızı Galatasaray'a! Ön protokol imzaları atıldı

Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda bir süredir transfer listesindeki yıldızlarla temaslarını sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar ligin araya girmesiyle gaza bastı. Takıma katılacak isimleri netleştiren yönetimi, 2 futbolcu ile de ön protokol imzaladı.

Süper Lig'in 2 yıldızı Galatasaray'a! Ön protokol imzaları atıldı

Sezonun ikinci yarısında alınacak olan seri galibiyetlerin şampiyoluk yolunda öneminin farkında olan Fatih Terim, sezonun ikinci yarısında 7 isimle yola devam etmeme kararı aldı. İştre 'da yaşanacak ayrılıklar, transferde ismi geçenler ve ön protokol anlaşması yapılan yıldız isimler...

Süper Lig'in 2 yıldızı Galatasaray'a! Ön protokol imzaları atıldı

TAKIMDAN AYRILACAKLAR

NAGATOMO DEFTERİ KAPANDI

'da Nagatomo defteri kapandı. Antalyaspor 11'inde yer alan Japon futbolcu gençleştirme operasyonunda takımdan gönderilecek isimler arasında yer aldı.

Süper Lig'in 2 yıldızı Galatasaray'a! Ön protokol imzaları atıldı

Nagatomo, Antalya maçının ardından takıma veda etti. Terim'in, "Ayrılsak da beraberiz. Onu çok seviyoruz" dediği futbolcu, ücretinin ikinci yarıdaki bölümünü talep etmeyerek yine takdir topladı. Japoın futbolcunun İtalya ekiplerinden Bologna ile görüştüğü iddia edildi.

Süper Lig'in 2 yıldızı Galatasaray'a! Ön protokol imzaları atıldı

MARIANO DÖNEMİ BİTTİ

Sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılacak bir diğer isim Mariano oldu. Son zamanlarda performansı oldukça düşen Brezilyalı futbolcu, taraftarın hedefindeki isim olmuştu. Sağ ve sol bekte yaşanan büyük sıkıntıdan sonra Mariano ile de yollar ayrılıp yeni bir düzene geçilecek.

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