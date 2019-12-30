Süper Lig'in 2 yıldızı Galatasaray'a! Ön protokol imzaları atıldı

MARIANO DÖNEMİ BİTTİ

Sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılacak bir diğer isim Mariano oldu. Son zamanlarda performansı oldukça düşen Brezilyalı futbolcu, taraftarın hedefindeki isim olmuştu. Sağ ve sol bekte yaşanan büyük sıkıntıdan sonra Mariano ile de yollar ayrılıp yeni bir düzene geçilecek.