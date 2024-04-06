Giriş Tarihi: 06.04.2024 08:50
Güncelleme Tarihi: 06.04.2024
08:51
Süper Lig’in şampiyonunu açıkladılar! Tam 101 puanla tarihe geçecek: İşte küme düşecek takımlar ve Galatasaray - Fenerbahçe’nin sırası
Son dakika haberleri... Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe arasında kıran kırana şampiyonluk yarışı sürüyor. 31. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından iki takım arasındaki fark yalnızca 2 puan. EuroClubIndex internet sitesi, Süper Lig'in 2023-2024 sezonu şampiyonunun tahmin ettiği sıralamasını güncellendi. Daha önceki listede şampiyonluğun 100 puanla geleceğini söyleyen EuroClubIndex, bu kez 101 puana ulaşılabileceğini belirtti. Öte yandan küme düşecek takımlar da belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...