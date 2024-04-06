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Haberler Galeri Süper Lig’in şampiyonunu açıkladılar! Tam 101 puanla tarihe geçecek: İşte küme düşecek takımlar ve Galatasaray - Fenerbahçe’nin sırası
Giriş Tarihi: 06.04.2024 08:50 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 08:51

Süper Lig’in şampiyonunu açıkladılar! Tam 101 puanla tarihe geçecek: İşte küme düşecek takımlar ve Galatasaray - Fenerbahçe’nin sırası

Son dakika haberleri... Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe arasında kıran kırana şampiyonluk yarışı sürüyor. 31. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından iki takım arasındaki fark yalnızca 2 puan. EuroClubIndex internet sitesi, Süper Lig'in 2023-2024 sezonu şampiyonunun tahmin ettiği sıralamasını güncellendi. Daha önceki listede şampiyonluğun 100 puanla geleceğini söyleyen EuroClubIndex, bu kez 101 puana ulaşılabileceğini belirtti. Öte yandan küme düşecek takımlar da belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Süper Lig’in şampiyonunu açıkladılar! Tam 101 puanla tarihe geçecek: İşte küme düşecek takımlar ve Galatasaray - Fenerbahçe’nin sırası

İŞTE SÜPER LİG PUAN DURUMU TAHMİNİ

Süper Lig’in şampiyonunu açıkladılar! Tam 101 puanla tarihe geçecek: İşte küme düşecek takımlar ve Galatasaray - Fenerbahçe’nin sırası

20- İstanbulspor | 17

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Süper Lig’in şampiyonunu açıkladılar! Tam 101 puanla tarihe geçecek: İşte küme düşecek takımlar ve Galatasaray - Fenerbahçe’nin sırası

19- Fatih Karagümrük | 38

Süper Lig’in şampiyonunu açıkladılar! Tam 101 puanla tarihe geçecek: İşte küme düşecek takımlar ve Galatasaray - Fenerbahçe’nin sırası

18- Pendikspor | 38

Süper Lig’in şampiyonunu açıkladılar! Tam 101 puanla tarihe geçecek: İşte küme düşecek takımlar ve Galatasaray - Fenerbahçe’nin sırası

17- Gaziantep FK | 40

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