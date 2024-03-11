Giriş Tarihi: 11.03.2024 21:10
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
21:15
Süper Lig’in en çok faul yapılan takımları belli oldu! Fenerbahçe ile Galatasaray arasında büyük fark: İşte zirvedeki takım…
Şampiyonluk yarışının kıyasıya bir mücadeleyle devam ettiği Süper Lig'de ilginç bir liste paylaşıldı. Futbolseverlerin ilgisini çeken bu listede Süper Lig'in en çok faul yapılan takımı ortaya çıktı. Zirve için nefes kesen bir mücadele içerisinde olan Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki fark da dikkatlerden kaçmadı. İşte Süper Lig'in en çok faul yapılan takımları….