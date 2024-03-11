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Haberler Galeri Süper Lig’in en çok faul yapılan takımları belli oldu! Fenerbahçe ile Galatasaray arasında büyük fark: İşte zirvedeki takım…
Giriş Tarihi: 11.03.2024 21:10 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 21:15

Süper Lig’in en çok faul yapılan takımları belli oldu! Fenerbahçe ile Galatasaray arasında büyük fark: İşte zirvedeki takım…

Şampiyonluk yarışının kıyasıya bir mücadeleyle devam ettiği Süper Lig'de ilginç bir liste paylaşıldı. Futbolseverlerin ilgisini çeken bu listede Süper Lig'in en çok faul yapılan takımı ortaya çıktı. Zirve için nefes kesen bir mücadele içerisinde olan Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki fark da dikkatlerden kaçmadı. İşte Süper Lig'in en çok faul yapılan takımları….

Süper Lig’in en çok faul yapılan takımları belli oldu! Fenerbahçe ile Galatasaray arasında büyük fark: İşte zirvedeki takım…

İŞTE SÜPER LİG'İN EN ÇOK FAUL YAPILAN TAKIMLARI

Süper Lig’in en çok faul yapılan takımları belli oldu! Fenerbahçe ile Galatasaray arasında büyük fark: İşte zirvedeki takım…

20- Kayserispor - 270

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Süper Lig’in en çok faul yapılan takımları belli oldu! Fenerbahçe ile Galatasaray arasında büyük fark: İşte zirvedeki takım…

19- Hatayspor - 284

Süper Lig’in en çok faul yapılan takımları belli oldu! Fenerbahçe ile Galatasaray arasında büyük fark: İşte zirvedeki takım…

18- Samsunspor - 314

Süper Lig’in en çok faul yapılan takımları belli oldu! Fenerbahçe ile Galatasaray arasında büyük fark: İşte zirvedeki takım…

17- İstanbulspor - 330

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