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Haberler Galeri Süper Lig’in en çok penaltı kullanan takımları belli oldu! Zirveyle ikinci arasında büyük fark: İşte ligin en fazla penaltı atan takımları…
Giriş Tarihi: 14.03.2024 19:21 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 19:25

Süper Lig’in en çok penaltı kullanan takımları belli oldu! Zirveyle ikinci arasında büyük fark: İşte ligin en fazla penaltı atan takımları…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ediyor. Son yılların en heyecanı sezonu oynanırken ligde 29. hafta maçlarının ardından sarı-kırmızılı ekip 78 puanla zirvede yer aldı. Fenerbahçe ise 76 puanla ikinci sırada rakibini takip ediyor. Bu sırada yapılan bir araştırmayla birlikte Trendyol Süper Lig'de şu ana kadar en çok penaltı kullanan takımlar belli oldu. Listede zirvedeki takım ve ikinci sırada takım arasındaki fark da göze çarptı. İşte son dakika haberinin detayları…

Süper Lig’in en çok penaltı kullanan takımları belli oldu! Zirveyle ikinci arasında büyük fark: İşte ligin en fazla penaltı atan takımları…

İŞTE SÜPER LİG'DE PENALTI SAYILARI

Süper Lig’in en çok penaltı kullanan takımları belli oldu! Zirveyle ikinci arasında büyük fark: İşte ligin en fazla penaltı atan takımları…

20 | VavaCars Fatih Karagümrük- 1

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Süper Lig’in en çok penaltı kullanan takımları belli oldu! Zirveyle ikinci arasında büyük fark: İşte ligin en fazla penaltı atan takımları…

19 | Çaykur Rizespor- 1

Süper Lig’in en çok penaltı kullanan takımları belli oldu! Zirveyle ikinci arasında büyük fark: İşte ligin en fazla penaltı atan takımları…

18 | Trabzonspor- 1

Süper Lig’in en çok penaltı kullanan takımları belli oldu! Zirveyle ikinci arasında büyük fark: İşte ligin en fazla penaltı atan takımları…

17 | İstanbulspor- 2

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