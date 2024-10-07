Giriş Tarihi: 07.10.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024
11:17
Süper Lig’in gol krallığı zirvesinde büyük değişim! Penaltısız en çok gol atanlar belli oldu: Penaltı gollerini çıkartınca…
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçları sona erdi ve milli araya girildi. Haftayı BAY geçen Fenerbahçe, 16 puanla 4. sırada yer alırken Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, 17 puanla 3. sırada yer aldı. Lider Galatasaray ise Alanyaspor'u tek golle yenerek puanını 22 yaptı ve zirvedeki yerini korudu. Ligin ikinci sırasında ise 18 puanla sezonun flaş takımı Samsunspor var. Milli arada Süper Lig gol krallığı listesi taraftarlar tarafından incelenirken penaltısız en çok gol atan oyuncular da belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…