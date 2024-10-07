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Haberler Galeri Süper Lig’in gol krallığı zirvesinde büyük değişim! Penaltısız en çok gol atanlar belli oldu: Penaltı gollerini çıkartınca…
Giriş Tarihi: 07.10.2024 11:12 Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 11:17

Süper Lig’in gol krallığı zirvesinde büyük değişim! Penaltısız en çok gol atanlar belli oldu: Penaltı gollerini çıkartınca…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçları sona erdi ve milli araya girildi. Haftayı BAY geçen Fenerbahçe, 16 puanla 4. sırada yer alırken Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, 17 puanla 3. sırada yer aldı. Lider Galatasaray ise Alanyaspor'u tek golle yenerek puanını 22 yaptı ve zirvedeki yerini korudu. Ligin ikinci sırasında ise 18 puanla sezonun flaş takımı Samsunspor var. Milli arada Süper Lig gol krallığı listesi taraftarlar tarafından incelenirken penaltısız en çok gol atan oyuncular da belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Süper Lig’in gol krallığı zirvesinde büyük değişim! Penaltısız en çok gol atanlar belli oldu: Penaltı gollerini çıkartınca…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de futbol heyecanı tam gaz devam ediyor. Lider Galatasaray, 8. hafta maçında Alanyaspor'u 1-0 yenerek puanını 22 yaptı ve zirvedeki yerini korudu.

Süper Lig’in gol krallığı zirvesinde büyük değişim! Penaltısız en çok gol atanlar belli oldu: Penaltı gollerini çıkartınca…

Bu sezon dikkat çeken bir çıkış yapan Samsunspor, Adana Demirspor'u 3 golle geçti ve 18 puanla ikinci sırada yerini aldı.

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Süper Lig’in gol krallığı zirvesinde büyük değişim! Penaltısız en çok gol atanlar belli oldu: Penaltı gollerini çıkartınca…

Gaziantep FK deplasmanında yediği son dakika golüyle 2 puan bırakan Beşiktaş, 17 puanla 3. sırada yer aldı.

Süper Lig’in gol krallığı zirvesinde büyük değişim! Penaltısız en çok gol atanlar belli oldu: Penaltı gollerini çıkartınca…

Haftayı BAY geçen Fenerbahçe ise 16 puanla 4. sırada bulunuyor. Öte yandan Süper Lig gol krallığı yarışı da dikkat çekiyor.

Süper Lig’in gol krallığı zirvesinde büyük değişim! Penaltısız en çok gol atanlar belli oldu: Penaltı gollerini çıkartınca…

Milli araya girilmişken futbolseverler tarafından araştırılan gol krallığı listesinde dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı.

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