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kadroları belli oldu

Basketbolseverlere büyük heyecan yaşatacak 'da mücadele edecek isimler belli oldu.

Giriş Tarihi: 11.01.2019 15:59 Güncelleme Tarihi: 11.01.2019 16:45
Tahincioğlu All-Star 2019 kadroları belli oldu

Basketbolseverlere büyük heyecan yaşatacak 'da mücadele edecek isimler belli oldu.

Tahincioğlu All-Star 2019 kadroları belli oldu

Oyuncu kalitesi bakımından Avrupa'nın en iyi ligi olarak gösterilen Basketbol Süper Ligi'nde forma giyen yıldız oyuncuların yer alacağı Tahincioğlu , 20 Ocak Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

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Tahincioğlu All-Star 2019 kadroları belli oldu

Binlerce basketbolseverin salondan, binlercesinin de televizyonları başından izleyeceği müthiş şölene Asya Karması-Avrupa Karması mücadelesi damga vuracak.

Tahincioğlu All-Star 2019 kadroları belli oldu

Her sene şovlarıyla ilgi çeken All-Star hafta sonuna ayrıca 3 sayı yarışması, Yetenek Yarışması ile Smaç Yarışması da renk katacak.

Tahincioğlu All-Star 2019 kadroları belli oldu

All-Star maçının periyot arasında Dünya ve Avrupa Şampiyonu Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı da bir gösteri sunacak. Devre arasında ise ünlü şarkıcı Edis mini bir konser verecek.

Tahincioğlu All-Star 2019 kadroları belli oldu

Karşılaşmaya Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman ve Türk Telekom'un başantrenörü Burak Gören koçluğunda ilk 5'te başlayacak isimler Red Bull'un internet sitesinde yapılan oylama sonrasında belirlendi.

Tahincioğlu All-Star 2019 kadroları belli oldu

Gelen oylara göre Avrupa Karması ilk 5:

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