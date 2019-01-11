Tahincioğlu All-Star 2019 kadroları belli oldu

Basketbolseverlere büyük heyecan yaşatacak Tahincioğlu All-Star 2019'da mücadele edecek isimler belli oldu. Basketbolseverlere büyük heyecan yaşatacak Tahincioğlu All-Star 2019'da mücadele edecek isimler belli oldu. Oyuncu kalitesi bakımından Avrupa'nın en iyi ligi olarak gösterilen Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde forma giyen yıldız oyuncuların yer alacağı Tahincioğlu All-Star 2019, 20 Ocak Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Binlerce basketbolseverin salondan, binlercesinin de televizyonları başından izleyeceği müthiş şölene Asya Karması-Avrupa Karması mücadelesi damga vuracak. Her sene şovlarıyla ilgi çeken Tahincioğlu All-Star hafta sonuna ayrıca 3 sayı yarışması, Yetenek Yarışması ile Smaç Yarışması da renk katacak. All-Star maçının periyot arasında Dünya ve Avrupa Şampiyonu Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı da bir gösteri sunacak. Devre arasında ise ünlü şarkıcı Edis mini bir konser verecek. Karşılaşmaya Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman ve Türk Telekom'un başantrenörü Burak Gören koçluğunda ilk 5'te başlayacak isimler Red Bull'un internet sitesinde yapılan oylama sonrasında belirlendi. Gelen oylara göre Avrupa Karması ilk 5: Darüşşafaka Tekfen'den Kartal Özmızrak