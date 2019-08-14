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Tarihi karşılaşmada tribünlerden renkli kareler!

İstanbul'da Vodafone Park'ta oynan finalinde seyirciler tribünlerde renkli görüntüler oluşturdu. İşte tarihi karşılaşmada tribünlerden en çarpıcı kareler!

Giriş Tarihi: 14.08.2019 22:47 Güncelleme Tarihi: 14.08.2019 23:05
Tarihi karşılaşmada tribünlerden renkli kareler!

UEFA Finali'nde ile , Vodafone Park'ta kozlarını paylaşıyor.

Tarihi karşılaşmada tribünlerden renkli kareler!

Takımlarını desteklemek için İstanbul'a gelen taraftarlar statta harika bir atmosfer oluşturdu.

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Tarihi karşılaşmada tribünlerden renkli kareler!

Tribünlerde Liverpoollu taraftarlarının Chelseali taraftarlara göre daha fazla olması dikkatlerden kaçmadı.

Tarihi karşılaşmada tribünlerden renkli kareler!

Öte yandan 'un ardından ısınmaya çıkan Chelseali oyunculara tribünlerden ıslıklı protesto yapıldı.

Tarihi karşılaşmada tribünlerden renkli kareler!

İşte dev maçtan renkli kareler...

Tarihi karşılaşmada tribünlerden renkli kareler!
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Tarihi karşılaşmada tribünlerden renkli kareler!
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