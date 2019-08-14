Tarihi karşılaşmada tribünlerden renkli kareler!

İstanbul'da Vodafone Park'ta oynan Süper Kupa finalinde seyirciler tribünlerde renkli görüntüler oluşturdu. İşte tarihi karşılaşmada tribünlerden en çarpıcı kareler! UEFA Süper Kupa Finali'nde Liverpool ile Chelsea, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşıyor. Takımlarını desteklemek için İstanbul'a gelen taraftarlar statta harika bir atmosfer oluşturdu. Tribünlerde Liverpoollu taraftarlarının Chelseali taraftarlara göre daha fazla olması dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan Liverpool'un ardından ısınmaya çıkan Chelseali oyunculara tribünlerden ıslıklı protesto yapıldı. İşte dev maçtan renkli kareler...