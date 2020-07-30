Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri TFF 1. Lig Play-Off finali: Adana Demirspor Karagümrük maçı hangi kanalda ve şifresiz mi? Adana Demirspor Karagümrük final maçı ne zaman, saat kaçta?

1. Lig Play-Off finali: Karagümrük maçı hangi kanalda ve şifresiz mi? Adana final maçı ne zaman, saat kaçta?

1. Lig Play-Off finali için büyük geldi! 'e yükselecek olan son takım, ile maçı ile belli olacak. Rakiplerini saf dışı bırakarak TFF 1. Lig Play-Off finaline çıkmayan hak kazanan iki takım, Hatayspor ve B.B. Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e çıkan üçüncü takım olabilmek için mücadele edecek. Bu noktada, 'Adana maçı hangi kanalda, şifresiz mi ve saat kaçta?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki, Adana Demirspor Karagümrük final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, son gelişmeler ve mücadelenin canlı yayın kanalı...

Giriş Tarihi: 30.07.2020 11:31 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020 11:32
TFF 1. Lig Play-Off finali: Adana Demirspor Karagümrük maçı hangi kanalda ve şifresiz mi? Adana Demirspor Karagümrük final maçı ne zaman, saat kaçta?

'e yükselecek üçüncü ve son takım, ile arasında oynanacak olan 1. Lig Play-Off final maçının ardından belli olacak. Ankara'da karşılaşacak olan Adana Demirspor ile Karagümrük, Hatayspor ve B.B. Erzurumspor'un ardından Süper Lig biletini cebine alan son takım olmak istiyor. Bu sezon Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanan iki 1. Lig maçı da berabere bitti. İki takımın daha önceki sekiz karşılaşmasında taraflar dörder galibiyet almıştı.

ADANA DEMİRSPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK, ŞİFRESİZ Mİ?

Zorlu geçmesine kesin gözü ile bakılan mücadele yaklaştıkça, 'Adana maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi ve saat kaçta?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki, TFF 1. Lig Play-Off finali kapsamındaki Adana Demirspor Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İşte, her iki takım cephesinden son gelişmeler ve mücadelenin canlı yayın kanalı;

TFF 1. Lig Play-Off finali: Adana Demirspor Karagümrük maçı hangi kanalda ve şifresiz mi? Adana Demirspor Karagümrük final maçı ne zaman, saat kaçta?

ADANA DEMİRSPOR KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karagümrük maçı bu akşam 21:00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un doğrudan 'e yükseldiği 1. Lig'in play-off finalinde Adana Demirspor ile , Süper Lig'e çıkan 3. ekip olmak için mücadele edecek.

Ligde normal sezonu 3. ve 5. sırada tamamlayan iki ekipten Adana Demirspor, yarı finalde Bursaspor'u saf dışı bıraktı.

Fatih Karagümrük ise Akhisarspor'u yenerek adını finale yazdırdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TFF 1. Lig Play-Off finali: Adana Demirspor Karagümrük maçı hangi kanalda ve şifresiz mi? Adana Demirspor Karagümrük final maçı ne zaman, saat kaçta?

, Cüneyt Dumlupınar yönetiminde çıktığı ilk maçın ardından oynadığı dokuz karşılaşmayı da kaybetmedi. 1. Lig'de oynadığı son 18 maçın sadece birini kaybeden , tek yenilgisini gol atamadığı tek karşılaşmada aldı. Bu sezon Altay ile birlikte yediği gollerin en büyük bölümü kafa golü olan takım Adana Demirspor.

2019/20 1. Lig sezonunda rakip filelere en fazla gol gönderen iki takım Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük olurken; Adana ekibi ceza sahası içinden, İstanbul temsilcisi ise ceza sahası dışından en fazla gol bulan takım konumunda. Bu sezon 1. Lig'de rakip kaleye en fazla isabetli şut gönderen takım Adana Demirspor. Fatih Karagümrük ise Adanaspor'un ardından kalesine en fazla şut gelen ekip.

1. Lig'de şu ana kadar en fazla gole katkı sağlayan oyuncu olan Erkan Zengin, forma giydiği son yedi karşılaşmada toplam 12 gole katkı yaptı. Bu sezon 1. Lig'de Adana Demirspor formasıyla en fazla gol atan oyuncu olan Mehmet Akyüz, sezonun ikinci yarısında Fatih Karagümrük ile oynanan maçta duble yapmıştı. Fatih Karagümrük forması giyen Erik Sabo, 1. Lig'de çıktığı son üç maçta da rakip fileleri havalandırmayı başardı. Sabo bu sezon takımı adına en fazla gol katkısı yapan oyuncu konumunda. 1. Lig'de bu sezon 25. kez uygulanan play-off sisteminde final karşılaşması, Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak.

TFF 1. Lig Play-Off finali: Adana Demirspor Karagümrük maçı hangi kanalda ve şifresiz mi? Adana Demirspor Karagümrük final maçı ne zaman, saat kaçta?

CÜNEYT DUMLUPINAR 2. KEZ SÜPER LİG'E YÜKSELTME PEŞİNDE

Sezona 'te başlayan Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, maçı kazanmaları halinde 2014-2015'te Kayserispor'un ardından ikinci kez bir takımı 'e çıkaracak. Ligin ilk devresinde Fatih Karagümrük forması giyen ve bir süre de teknik direktör-oyuncu olarak görev yapan Erkan Zengin de Adana Demirspor için mücadele edecek.

Geçen yıl Fatih Karagümrük'te futbolcu olarak görev yapan ve Fatih Karagümrük'ün play-off'ta 1. Lig vizesi almasına katkı sağlayan Şenol Can da Fatih Karagümrük'ün başında yer alacak.

ADANA DEMİRSPOR'UN 6. PLAY-OFF'U

Adana Demirspor; 1972-1973, 1986-1987, 1990-1991 ve 1993-1994 sezonlarında olmak üzere 4, Fatih Karagümrük ise 1982-1983'te bir kez Süper Lig vizesi aldı.

1993-1994, 2012-2013, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019'da da play-off'ta mücadele eden Adana Demirspor, 1993-1994'te play-off'tan Süper Lig vizesi aldı.

TFF 1. Lig Play-Off finali: Adana Demirspor Karagümrük maçı hangi kanalda ve şifresiz mi? Adana Demirspor Karagümrük final maçı ne zaman, saat kaçta?

25. FİNAL

İlk olarak 1978-1979 sezonunda uygulanan play-off sistemi bu yıl 25. kez oynanıyor. Play-off'ta daha önce 18 takım 'e yükselmeyi başardı.

Kasımpaşa'nın 3 kez mutlu sona ulaştığı play-off finalinde Eskişehirspor, Göztepe, Konyaspor ve Sakaryaspor 2'şer, , Alanyaspor, Antalyaspor, Boluspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Kayserispor, Malatyaspor, Mersin İdmanyurdu, Orduspor, Şekerspor ve Zeytinburnuspor ise birer kez Süper Lig'e çıktı.

1993-1994 sezonunda oynanan play-off'ta iki takım birden Süper Lig vizesi almıştı.

ANKARA'DA 8. FİNAL

Ankara, 8. kez 1. Lig play-off finaline ev sahipliği yapacak. Başkentte daha önce 1993-1994, 1995-1996, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 ve 2011-2012'de play-off finali oynanmıştı. Play-off finaline İstanbul 5, Antalya 4, Konya 3, Eskişehir ve İzmir 2, Bursa ise 1 kez ev sahipliği yapmıştı.

SON DAKİKA